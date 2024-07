Diese Frage bekommt "Affe auf Bike" immer wieder gestellt: So lautet ihre Antwort!

Über ihren Schicksalsschlag hatte Ann-Kathrin auch während ihrer Teilnahme bei "Let's Dance" offen gesprochen: Eine eigentlich harmlose Nasennebenhöhlenentzündung hatte sich so sehr verschlimmert, dass sie in ihr Gehirn und Auge wucherte und ihr sogar für einige Tage das Augenlicht nahm.

Bei Instagram veröffentlichte Ann-Kathrin jetzt eine Hater-Frage, die sie bereits seit viereinhalb Jahren immer wieder höre: "Was hast du eigentlich geleistet?", ist in dem Beispiel zu lesen.

"Aber in der Gesellschaft ist meistens eine starke Leistung die, wenn du mit materiellen Dingen prahlen kannst oder groß Geld verdient hast", so die Influencerin weiter.

Doch die Norddeutsche hat da eine andere Sicht der Dinge: "In meinen Augen ist eine starke Leistung, dich selbst gefunden zu haben und glücklich zu sein. Es ist so viel wichtiger, das Leben wirklich zu leben, weil es so unfassbar kurz ist". Und mit dieser Meinung ist Ann-Kathrin nicht alleine, was auch ein Blick in die Kommentarspalte zeigt.

Ihre Fans finden: "Da ist jemand ganz grün vor Neid!", "Ziemlich frech so eine Frage." Und die Influencer Claudia und Robert alias "Freiheit im Gepäck" kommentierten unter dem Post: "Solchen Quatsch hören wir auch ständig – aber ist nicht genau das das Coole, es so leicht aussehen lassen zu können?"