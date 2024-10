Mit dieser Formel hält sich Dieter Bohlen so fit: "Ich nenne es 5 mal 30"

Für seine Partnerin Carina (40) scheint das kein Problem zu sein. Auch sie hält sich mit sportlichen Aktivitäten fit – und beide sehen dabei auch stets gut gelaunt aus.

Falls die Laune aber doch mal im Keller sein sollte, hilft dem Poptitan ebenfalls eine Runde Sport: "Wenn ich mich ärgere und zehn Kilometer laufen gehe, ärgere ich mich hinterher über gar nix mehr. Da ist alles verflogen", teilt er seine Erfahrung.

Dabei hält er sich an einen Ratschlag, den ihm sein Vater einmal gegeben hat: "Nur in einem gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist" – also "Mens sana in corpore sano"!

Und auch bei der Ernährung hält sich der DSDS-Juror an einen strikten Plan: Er verzichtet auf Alkohol und greift nur zu gesunden Lebensmitteln, die ihm und seinem Körper auch wirklich guttun.