Dieter Bohlen kritisiert Merz und lobt Trump: "Er hat eine Vision"

Dieter Bohlen (71) kritisiert Friedrich Merz (70), weil er sich nicht durchsetzen könne. © Christoph Soeder/dpa

Dass Bohlen einer ist, der kein Blatt vor den Mund nimmt, ist auch Dank seiner Rolle als DSDS-Juror allseits bekannt. Jetzt hat sich der Komponist im Gespräch mit der BILD zur Politik geäußert und zum Rundumschlag ausgeholt.

Gerade von Friedrich Merz ist der 71-Jährige enttäuscht. "Vieles wurde versprochen und nicht gehalten, teilweise gab es sogar eine Rolle rückwärts, weil der kleinere Koalitionspartner alles anders sieht. Im Wahlkampf haben sich CDU und SPD beschimpft wie die Kesselflicker und auf einmal machen sie eine Koalition. Wie soll das funktionieren?", so der Sänger.

Merz müsse "auch mal auf den Tisch hauen". Es könne nicht sein, dass sich die SPD immer durchsetze.

"Wir haben immer weniger Wettbewerb und immer mehr Planwirtschaft. Bei der EU wurden 20 Millionen Wörter für neue Regulierungen geschrieben. So ein System kann nicht funktionieren. Der Mittelstand wird nur noch drangsaliert", schimpft der Produzent.

Donald Trump kommt bei Bohlen hingegen deutlich besser weg. "Ich finde vieles an ihm nicht gut, vor allem, dass er oft nur für sich selbst handelt. Aber was ich gut finde: Er handelt überhaupt. Er hat eine Vision und setzt diese mit aller Macht durch. Bei Merz ist vieles gut gemeint, aber er kann sich nicht durchsetzen", urteilt der Sänger.