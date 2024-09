Dieter Bohlen verrät: Das hat er "wirklich nur für die Kohle gemacht"

Dieter Bohlen (70) stand schon auf unzähligen Bühnen. Gemocht hat er das laut eigener Aussage aber nie. (Archivfoto) © imago/Panama Pictures

Doch wie hat sich diese schlimme Erfahrung auf den Erfolgsproduzenten ausgewirkt? Hat er auch angesichts seines Alters heutzutage womöglich eine größere Angst vor dem Tod als früher?

"Eigentlich nicht. Eher im Gegenteil. Ich denke eher: 'Ach komm, du hast ein schönes Leben gehabt. Wenn es dich jetzt zerreißt, ist es auch nicht mehr so schlimm'", offenbarte der Musiker im Interview mit "RTL Exclusiv".

Der Chefjuror von "Deutschland sucht den Superstar" kann aber nicht nur auf ein schönes, sondern auch auf ein außerordentlich erfolgreiches Leben zurückschauen. Vor allem die Hits von "Modern Talking" werden auch heute noch rund um den Globus gespielt.

Umso überraschender, was der Pop-Titan in dem Interview noch verriet: "Eigentlich mochte ich es nie, auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen. Die ganzen Jahre mit Thomas [Anders, Anm. d. Red.] und so ... ich hab's wirklich nur für die Kohle gemacht."

Erst bei seiner jüngsten Tour im Sommer sei das anders gewesen: "Ich war auf so einer Burg- und Schlösser-Tournee, und habe dabei ein so wahnsinnig tolles Gefühl gehabt. Das hat mir so Spaß gemacht. Das erste Mal in meinem Leben."