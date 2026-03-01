"Fünf Stunden am Tag": Das ist neben der Musik die große Leidenschaft von Dieter Bohlen

Tötensen - Neben Songwriting, " Deutschland sucht den Superstar " und Charterfolgen schlägt das Herz von Dieter Bohlen (72) auch noch für eine weitere Leidenschaft: die Börse.

Dieter Bohlen (72) hat neben der Musik noch eine andere Leidenschaft: die Börse. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie viel Zeit er in dieses Hobby investiert? "Wenn ich ehrlich bin: fünf Stunden am Tag", beichtet der Poptitan im Gespräch mit BILD.

Während andere gemütlich frühstücken, checkt der Musiker bereits am Morgen die Prognosen der Aktienindizes. Und am Nachmittag? "Ab 15 Uhr wird es spannend, wenn der amerikanische Markt öffnet. Wir hängen ja total daran. Wenn es in Amerika runtergeht, geht es bei uns meist auch runter."

Einen Vermögensverwalter? Fehlanzeige! Bohlen mache alles selbst. Unterstützung hole er sich lediglich von einem engen Freund. Über die Jahre habe sich der 72-Jährige daher ein beachtliches Finanzwissen angeeignet. So erklärte der 72-Jährige bereits im Juni 2025 in einem Video auf YouTube, wie er sicherstelle, dass sein Vermögen nicht schrumpft.

Sein wichtigster Tipp für Erfolg im Finanzwesen: früh anfangen. "Dann kann man eigentlich kaum Fehler machen."

Eine weitere Aussage dazu könne er sich nicht verkneifen: Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (67, SPD) habe nach Angaben von Bohlen zwar mal das Sparbuch empfohlen. "Aber das ist natürlich keine Geldvermehrungsmaschine". Der Rat des Kult-Jurors stattdessen: zumindest über Tages- oder Festgeld mit der Bank sprechen.

Langfristig setze Bohlen auf Aktien großer Unternehmen aus den USA und Deutschland. Selbst wenn der Markt crasht, heißt es auf Rat des 72-Jährigen hin: einfach Ruhe bewahren und abwarten. Kryptowährungen lasse der Musiker derzeit links liegen. "Man sieht ja, dass das Narrativ 'Bitcoin ersetzt Gold' im Moment nicht aufgeht", so die "Modern Talking"-Legende.