"Größtes Comeback aller Zeiten"? DSDS-Stars rühren Werbetrommel für Dieter Bohlen

Mit seiner als "größtes Comeback aller Zeiten" angekündigten Tour sorgt Dieter Bohlen für Schlagzeilen. In Hamburg wird er von den DSDS-Finalisten unterstützt.

Von Luisa Buck

Hamburg - Mit seiner als "größtes Comeback aller Zeiten" angekündigten Tour sorgt Dieter Bohlen (69) aktuell für jede Menge Schlagzeilen. Am Samstag spielt er in Hamburg in der Alsterdorfer Sporthalle - dafür rühren nun auch die DSDS-Finalisten die Werbetrommel.

Dieter Bohlen (69) startete seine Comeback-Tour in der Max-Schmeling-Halle in Berlin. © Christoph Soeder/dpa "Ich lade für morgen für Hamburg alle vier ein. Und wenn das super läuft, nehm ich alle mit", hatte Bohlen am Freitag plötzlich in seiner Instagram-Story verkündet und das ganze DSDS-Final-Quartett der aktuellen Staffel mit auf seine Tour-Bühne eingeladen. Neben dem aktuellen DSDS-Gewinner Sem Eisinger (29) werden den Poptitan also auch Lorent Berisha (19), Kiyan Yousefbeik (25) und Monika Gajek (21) begleiten. Und auch Pietro Lombardi (30) war am Samstag bereits in Hamburg unterwegs, um am Abend mit Dieter auf der Bühne zu stehen. Nach den Negativ-Schlagzeilen um schlechte Konzertticket-Verkäufe und eine angebliche Playback-Show hatte Pietro den DSDS-Chefjuror bereits öffentlich in Schutz genommen und betont, dass Dieter auf seiner Tour natürlich live performe. Dieter Bohlen Dieter Bohlen meldet sich mit Klarstellungen zum Tour-Vorverkauf: "Das gehört doch zur Karriere dazu" Vorher hatte es Kritik gegeben, nachdem Bohlen im DSDS-Finale mit Playback aufgetreten war. "Nur, dass Ihr wisst, Leute, Dieter singt die ganze Show komplett live", schrieb Pietro anschließend in seiner Story. Ein Playback sei bei TV-Auftritten dagegen ganz normal. "Also der Mann kann auch ohne Playback und zwar mit sehr viel Gefühl!", so Pietro weiter in der Story, die wiederum vom Poptitan gereposted wurde.

Dieter Bohlen holt neben Pietro Lombardi auch DSDS-Quartett auf die Bühne