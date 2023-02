Große Überraschung bei DSDS: So verteidigt Dieter Bohlen seine Entscheidung!

Kiyan Sepehr Yousefbeik (24) aus Hannover ließ am Samstag seine Stimme sprechen und überzeugte damit vor allem ein Jury-Mitglied. © RTL+

So zeigte sich Juror Pietro Lombardi (30) nicht gerade begeistert von Kiyans Gesang, der ihn einfach nicht berührt habe. Genauso sah es auch Leony (25). Und: "Schwierig", urteilte auch Katja Krasavice (26). "Das war jetzt nicht das Beste. Du musst Gas geben." Schließlich gab sie ihm aber trotzdem ein Ja.

Damit hing am Ende alles an Chefjuror Dieter Bohlen (69), und der war ganz anderer Meinung als seine Kollegen: "Du hast es wirklich gut hinbekommen. Weil die Nummer ist wirklich super schwer!", zeigte sich der Poptitan überrascht und zögerte nicht lange: Er zückte die Goldene CD und schickte den 24-Jährigen damit direkt weiter in die nächste Runde. Und nicht nur das: "Dieters Goldene ist bis jetzt immer in die Live-Shows gekommen", orakelte Pietro noch.

Doch die Entscheidung von Dieter sorgte nicht nur innerhalb der Jury, sondern wohl auch bei vielen Zuschauer für eine große Überraschung.

So sehr, dass der sich nun noch einmal persönlich mit einem Statement bei Instagram zu Wort meldete...