"Die perfekte Liebe": Wird Dieter Bohlen seiner Carina wirklich das Jawort geben?

Tötensen/Mallorca - Kurz vor seinem 70. Geburtstag überraschte der selbsternannte Poptitan Dieter Bohlen alle mit seinen Hochzeitsplänen. Doch was ist wirklich dran?

Carina betonte bereits, dass sie sich dafür zunächst noch einen ganz klassischen Antrag von ihrem Schatz wünsche. Der wiederum relativierte seine Aussagen jetzt aber in einem Interview mit der Zeitschrift Bunte .

In einem gemeinsamen Interview hatten Dieter und seine langjährige Partnerin Carina Walz (39) verraten, dass es schon seit dem Anfang ihrer Beziehung einen Termin für eine mögliche Hochzeit gebe. Schon damals hatte der Musiker seiner Carina versprochen, dass er sie heiraten werde, falls sie zu dem Zeitpunkt noch zusammen seien. Zwei gemeinsame Kinder und 18 Jahre später liegt genau dieses Datum nun wohl in unmittelbarer Nähe.

Der selbsternannte Poptitan wird auch in diesem Jahr wieder in der DSDS-Jury sitzen. © Guido Kirchner/dpa

Dennoch: Wenn es um seine Carina geht, kommt der 70-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Er sei in seinem Leben noch nie so glücklich gewesen wie mit Carina, verriet er in dem Interview. Er fühle sich von ihr verstanden und könne sich immer auf sie verlassen. Er sei außerdem auch stolz darauf, dass seine Frau finanziell unabhängig und zudem auch noch sparsam sei. Für ihn sei es "die perfekte Liebe."

Über die Hochzeitspläne sagte er jetzt aber auch: "Grundsätzlich brauchen wir das nicht, Carina und ich haben in 18 Jahren keinen Ehering vermisst."

Nach einer klaren Absage klingt das aber auch nicht. Gut möglich, dass der Poptitan seiner Carina zuliebe also tatsächlich noch ein drittes Mal vor den Traualtar treten wird.

Doch um welches Datum es sich bei ihrer ursprünglichen Abmachung handelt, und ob es dazu wirklich noch einen klassischen Heiratsantrag geben wird, das behielt der DSDS-Juror bislang noch für sich.