So bereitet sich Dieter Bohlen auf den Tod seiner Eltern vor

"Es ist so schön, seine Eltern dabei zu haben", sagte Dieter zu RTL . "Ey, ich bin 70! Mein ganzes Leben hatte ich meine Eltern dabei." Im Gegensatz zu vielen Menschen in seinem Alter kann sich der 70-Jährige darüber freuen, dass sogar beide noch leben.

Dieter Bohlen ist auch diese Staffel der Chefjuror bei DSDS. © Philipp von Ditfurth/dpa

Doch auch ihm ist klar, dass seine Eltern nicht ewig leben werden. "Wenn das mal nicht mehr so ist, wird' mich das schon umhauen", so der 70-Jährige. Mental habe er sich allerdings darauf bereits vorbereitet und alles schon im Kopf geregelt.

"Man muss sich das alles so zurechtlegen, dass wenn das und das eben passiert, dass man so ein bisschen ..., dass man so 'nen roten Faden hat, oder irgendein Seil, an das man sich klammern kann." Der Poptitan sorgt mental vor.

Erst vor wenigen Monaten hat Dieter selbst erlebt, wie schnell es richtig kritisch werden kann. Der 70-Jährige hatte sich beim Tennis am Knie verletzt. Daraus entwickelte sich eine schlimme Blutvergiftung.

Fast hätte er sein Bein verloren. Glücklicherweise konnte es vor einer Amputation gerettet werden.