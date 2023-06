Eier in der Hose: "Gelumpe"-Markus macht das "wahrscheinlich geilste Rührei aller Zeiten"

TikToker Markus Hanschke alias dr.emkus aus Gera präsentiert in einem seiner neuesten Videos, wie man ein fluffiges Rührei zubereitet.

Von Carsten Jentzsch

Gera - Thüringens Meister der einfachen Kochkunst, TikToker Markus Hanschke alias dr.emkus aus Gera, präsentiert in einem seiner neuesten Videos, auf welche Technik er bei der Zubereitung eines fluffigen Rühreis setzt. Was dabei nicht fehlen darf: eine Kritik an der vermeintlich verweichlichten Männerschaft.

Markus Hanschke (37) alias dr.emkus setzt bei der Zubereitung eines fluffigen Rühreis auf Butter. © dr.emkus/Facebook/Instgram/Screenshots/Montage Ostthüringens "Gelumpe"-Markus ist mit einem Rührei in die Woche gestartet. 'Kann ja nicht so schwer sein, so ein Rührei zu machen', dürfte sich der Laie wohl denken. Doch jeder wahre Rührei-Experte weiß, dass das viel zu kurz gegriffen ist. Vor allem, wenn es um die Crème de la Crème geht, die Zubereitung eines fluffigen Rühreis. Denn so ein hartes Ei-Gelumpe kann ja jeder. Markus setzt stattdessen auf fluffig und ist sich sicher: "Ich hab mir heut' Morgen das wahrscheinlich geilste Rührei aller Zeiten reingekloppt!" Was dabei nicht fehlen darf: natürlich Eier! Also das, wovon Frauen heutzutage mehr haben als Männer, meint Markus und dürfte dabei wohl auf die Kritik an einer in heutigen Zeiten immer wieder kritisierten Männerschaft anspielen. Jenes Geschlecht, das wie von Kritikern immer wieder hervorgehoben vor allem eines sein soll: verweichlicht! Ob verweichlicht hin oder her: Nach dem Ei-Aufschlagen haut der 37-Jährige den flüssigen Inhalt in eine Schale und verquirlt das Ganze. Salz kommt übrigens auch noch mit dran. Till Lindemann Causa Till Lindemann immer wirrer: Rammstein-Rumms bei Drummer Christoph Schneider? Schließlich kommt offenbar die Stelle, die zum Casus knacksus oder zur idealen Weichenstellung für ein perfektes, fluffiges Rührei führt: der Arbeitsteil mit der Pfanne! Markus betont: "Da kommt nämlich keen Klecks Öl, sondern 'n Stück Butter rein."

Markus Hanschke empfiehlt "Ihr müsst ganz vorsichtig mit Euern Eiern umgehen"

Bei der Zubereitung eines fluffigen Rühreis muss die harte Männerhand durchaus auch Gefühl beweisen. © dr.emkus/Facebook/Screenshot/Montage Wenn die Butter gerade so geschmolzen ist, aber noch nicht blubbert, haut Ihr laut Markus das Gelumpe aus der Schale beziehungsweise aus dem Gefäß, das Ihr benutzt, in die Pfanne. "Und dann müsst Ihr eens machen: Ihr müsst ganz vorsichtig mit Euern Eiern umgehen", erklärt Markus, während er fast schon in meditativer Weise - ganz langsam und behutsam - den Kochlöffel schwingt. "Kurz bevor das Ding am Stock geht, müsst Ihr das von der Herdplatte runternehmen und dann einfach mit der Restwärme noch so'n bissel gehen lassen. Dass das so richtig schön weich ist", so der 37-jährige Content Creator. Garniert wird das Gelumpe bei Markus mit einem Stück Toast, das er in der Butter angebraten hat. Da drauf hat er schließlich das Ei "geschmettert". Im Video sieht das Rührei tatsächlich schön weich aus. "Das ist so weich, dass man's einfach platt drücken oder mit 'nem Messer streichen könnte", sagt Markus, den man wohl den vielen lebenden Beweisen so zuordnen dürfte, dass auch Männer ein fluffiges Rührei hinbekommen.