Kürzlich wäre er fast verhaftet worden, jetzt macht "Gelumpe"-Markus Auflauf ohne Fleisch: "Ekelhaft"

Gera - TikTok-Star Markus Hanschke (37) alias dr.emkus aus Gera ist der lebende Beweis dafür, dass auch Männer kochen können - und, dass das Gelumpe mit dem Kochlöffel eigentlich gar kein Hexenwerk ist. Das beweist der Thüringer, der es vor Kurzem in München mit der Polizei zu tun bekam, einmal mehr in einem seiner neuesten Videos. Natürlich mit der gewohnten Prise Humor!

Hintergrund war ein Besuch des Oktoberfests in München. Im Podcast " Martin - dr.emkus - Lieblingspodcast " verriet der Doktor der einfachen Kochkunst nämlich, dass nach einem gewissen Getränkekonsum "einige" Sachen in die sogenannte Erinnerungslücke gefallen sind - laut Markus unter anderem die Sache, dass er fast verhaftet worden wäre.

Keine Sorge: Markus' Miniwald ist nichts anderes als Brokkoli. © TikTok/dr.emkus/Montage

Für das "Gelumpe", um es in den Worten von Markus, der die Dinge im Leben gern vergelumpisiert, zu sagen, braucht es als Erstes "so'n paar Minibäume".

Die kommen in einen Topf mit Wasser. Nächster Schritt: Das Zeug muss kochen, Herd anschalten nicht vergessen! Später werden die von Markus abgegossen, ehe das Grünzeug erstmal auf Seite kommt.

Weiter geht's mit einer leeren Auflaufform. Da kommen 400 Gramm Spätzle rein. Und oben drüber diesen "Miniwald", so der ehemalige Busfahrer und meint Brokkoli. Anschließend wird das Gelumpe unter das andere untergehoben.

"Und dann rührt ihr was mit Schlagsahne, Gemüsetee, Salz und Pfeffer und 'n bissl Muskatnuss an", so der 37-jährige Doktor der einfachen Kochkunst, der anschließend beweist, dass auch er den Begriff "Gelumpe" ersetzen kann. Denn die "zusammengerührte Sülze" wird laut Markus als Nächstes über das Zeug in der Auflaufform gegossen.