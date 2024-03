Leberkäse-Gate 2.0? Dr. Emkus lässt die Finger nicht vom bayrischen Traditionshappen!

Markus (38) hat den Leberkäse-Toast-Klotz paniert. Anschließend kam das Ding in die Fritteuse. Ganiert wurde es mit einem Spiegelei. © Facebook/dr.emkus/Screenshots/Montage

Im März 2024, genauer gesagt am Karfreitag, hat Markus den Finger erneut in die Wunde gelegt. Der 38-Jährige veröffentlichte ein Video, in dem er Toast, Käse und Leberkäse auftürmt. Auch Senf spielt beim "Turmbau" eine Rolle.

"Ich weeß, ihr steht nachher mit Heugabeln und Fackeln bei mir vor der Tür, aber es kommt ja noch besser: Ich hab' mir gedacht, ich schneid' das noch zurecht und tu' das och noch panieren."

Anschließend geht es für den panierten Klotz in die Heißluftfritteuse, ehe Markus letztlich ein Spiegelei obendrauf legt. "Ihr könnt jetzt hier gerne eskalieren in den Kommentaren, aber vielleicht solltet ihr's trotzdem mal ausprobieren."

Und die Kommentare? Nach einem Blick auf Markus' Facebookseite am Freitagvormittag ließ sich feststellen: Überwiegend positiv. Kritische Kommentare gab es dennoch.