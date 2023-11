Drama um GoT-Star: Stärkster Mann der Welt durchlebt seine bittersten Stunden

Reykjavík - Seine Fans wissen schon lange: Hafþór "Thor" Júlíus Björnsson (34) hat trotz seiner äußerst harten Schale einen weichen Kern. Nun muss der Kraftsportler und "Game of Thrones"-Schauspieler seine dunkelsten Stunden durchstehen. Grace Morgan, die Tochter von ihm und seiner Frau Kelsey Henson (33), wurde tot geboren.

Hafþór "Thor" Júlíus Björnsson (34) und Kelsey Henson (33) sind seit fünf Jahren verheiratet. © Montage: Dimitrios Kambouris / Getty Images via AFP, Instagram/thorbjornsson

Der 2,05 Meter große Muskelberg und seine knapp 50 Zentimeter kleinere Partnerin sind bei ihren Fans als lebensfrohes Pärchen, das sich für keinen Spaß zu schade ist, bekannt. Dennoch mussten sie nun sehr traurige Nachrichten mit ihren Followern teilen.

"Mit großer Trauer geben wir die Geburt unserer Tochter Grace Morgan Hafthorsdottir bekannt, die am 8. November in der 21 1/2 Schwangerschaftswoche geboren wurde", gaben die beiden in einem gemeinsamen Statement auf Instagram bekannt.

Es folgten tragische Worte: "Nachdem die Bewegung deutlich nachgelassen hatte, stellten wir fest, dass ihr Herz aufgehört hatte zu schlagen." Worte könnten den Schmerz über den Verlust, aber auch über das Glück darüber, Zeit mit ihrer Tochter verbracht zu haben, nicht beschreiben.

Zehn Bilder postete das Power-Couple zu der traurigen Nachricht. Einige Fotos zeigten gar das totgeborene Kind. "Sie ist absolut wunderschön, mit blonden Wimpern und Brauen und einem kleinen Lächeln für Mama und Papa. Die Liebe, die wir für sie empfinden, ist überwältigend. Die Trauer, die wir empfinden, wird für immer bei uns sein, aber die Liebe auch", hieß es.

"Alle unsere Hoffnungen und Träume für sie wurden uns genommen."