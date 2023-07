Dylan Sprouse in Love: Ex-Kinder-Star hat seinen "Victoria's Secrets"-Engel geheiratet!

Budapest/Los Angeles - Erst vor einem Monat gaben Dylan Sprouse (30) und seine Freundin Barbara Palvin (29) offiziell ihre Verlobung bekannt, schon läuteten die Hochzeitsglocken! Der "Hotel Zack & Cody"-Star hat seiner langjährigen Partnerin in deren ungarischer Heimat das Jawort gegeben.

Dylan Sprouse (30) und seine Freundin Barbara Palvin (29) haben geheiratet! © AFP/Jamie McCarthy

Seit mehr als fünf Jahren sind der Schauspieler und das "Victoria's Secrets"-Model bereits ein Paar. Nun haben sie heimlich in der Nähe von Budapest geheiratet, wie das lokale News-Portal Bors Online berichtete.

Bilder zeigen Palvin klassisch in Weiß gekleidet auf dem Weg zur Trauung. Die Zeremonie soll demnach am vergangenen Samstag stattgefunden haben. Sprouse war im schicken schwarzen Anzug zu sehen.

Was alte "Nickelodeon"- und "Hotel Zack & Cody"-Fans besonders freuen dürfte: Allem Anschein nach war Dylans Zwillingsbruder Cole sein Trauzeuge bei der Hochzeit. Bilder, die auf Twitter kursieren, zeigen, wie der "Riverdale"-Star direkt am Traualtar steht, während sein Bruder mit seiner Gattin im Arm die Kirche verlässt.

Erst vor rund einem Monat hatte Palvin die Verlobung offiziell auf Instagram bestätigt. Zu einer Art Schneekugel-Foto von sich und ihrem Partner schrieb sie: "I am a Sprouse to be" ("Ich werde eine Sprouse sein"), wobei Dylans Nachname "Sprouse" als Anspielung auf das englische Wort "Spouse" ("Ehepartner") zu verstehen ist.