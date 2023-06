Auszeit wegen Timon? Ekaterina Leonova beendet ihre Funkstille nach "Let's Dance"!

Köln/München - Nach dem Ende von " Let's Dance " war es zuletzt mächtig still geworden rund um Star-Tänzerin Ekaterina Leonova (36). Die Gerüchteküche brodelte derweil munter weiter. Nun meldete sich die 36-Jährige im Netz zurück!

Seit Wochen halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass zwischen Ekaterina Leonova (36) und Timon Krause (28) mehr laufen könnte als nur Freundschaft. © Bildmontage: Instagram/ekatleonova (Screenshots)

Die gebürtige Russin und ihr diesjähriger Promi-Tanzpartner Timon Krause (28) waren in den vergangenen Wochen und Monaten DAS Tuschelthema innerhalb der 16. Staffel des beliebten RTL-Formats. Spätestens seit ihrer feurigen Rumba und dem Beinahe-Kuss in Show vier steht für die Fans fest: "Da geht doch was!"

Bislang haben die beiden Protagonisten aber weder das Ende ihrer vorherigen Beziehungen noch ein mögliches gemeinsames Techtelmechtel offiziell bestätigt. An den wilden Spekulationen änderte deshalb auch Ekats selbst auferlegte Auszeit nichts.

Nutzte die attraktive Brünette etwa die Zeit, um mit dem Mentalisten weiter auf Tuchfühlung zu gehen? Nach mehreren Tagen brach die dreifache "Let's Dance"-Gewinnerin nun jedenfalls ihr Schweigen.

"Hallo meine Lieben! Einige fragen sich, warum ich in letzter Zeit so wenig poste und ob es mir gut geht", begann Ekat in ihrer Instagram-Story zu erzählen. Dann ließ sie die Bombe platzen: "Ich bin die Tage nicht allein!"

Die Hoffnung auf ein Liebesouting mit Timon sollte sich für die Fans jedoch (vorerst?) nicht erfüllen. Zuletzt teilte sich die Beauty ihre neuen vier Wände in München nämlich mit ihrer besten Freundin Mariana.