Ihre "Let's Dance"-Reise ist beendet: Ekaterina Leonova findet emotionale Abschiedsworte!

Köln/München - Ekaterina Leonova hat die Erfolgsgeschichte von " Let's Dance " in vielerlei Hinsicht mit geprägt. Jetzt tritt die 36-Jährige (vorerst) von der großen Bühne ab und zeigt dabei vor allem eines: Dankbarkeit!

Mit Komiker Ingolf Lück (65) holte sich Ekaterina Leonova im Jahr 2018 ihren zweiten von insgesamt drei "Let's Dance"-Siegen. © Bildmontage: Instagram/ekatleonova (Sceenshots)

Die hübsche Russin trat bislang in neun Staffeln der beliebten RTL-Show auf und räumte mächtig ab. Zwischen 2017 und 2019 tanzte sie nacheinander mit Gil Ofarim (41), Ingolf Lück (65) und Pascal Hens (43) zum Sieg. Ein einzigartiger Erfolg!

Als gefeierter Star nahm "Ekat" auch in diesem Jahr wieder an der "Let's Dance"-Tour teil. Wie auf einer Klassenfahrt geht es für sie und die anderen Tänzerinnen und Tänzer sowie die teilnehmenden Promis dabei quer durch die Arenen der Republik.

All das ist nun vorbei! Am Sonntag endete die Veranstaltungsreihe mit einem fulminanten Finale in Mannheim. Mit emotionalen Worten auf ihrem Instagram-Kanal lässt die Wahl-Münchenerin das Erlebte jetzt noch einmal Revue passieren.

Zu einer Bilderreihe mit Impressionen der Tour schreibt sie: "Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicke ich auf diese Zeit zurück. Das war so eine ereignisreiche, bunte Reise mit vielen unvergesslichen Momenten und unbeschreiblichen Emotionen!"

Im Speziellen bedankte sich die Sportlerin bei ihrem diesjährigen Tanzpartner Ingolf Lück. "Du bist eine Legende", schwärmt die 36-Jährige. Es sei ihr eine enorme Freude gewesen, mit dem Komiker nach fünf Jahren wieder das Tanzparkett zu rocken.