"Let's Dance"-Paar? Ekaterina Leonova schwärmt von Timon Krause, der schmachtet prompt zurück

Ekaterina Leonova (36) und Timon Krause (29) heizen die Gerüchteküche um eine mögliche Liebesbeziehung erneut an. © Montage: Instagram/Ekaterina Leonova

"Eine faszinierende Persönlichkeit, die so vielseitig, so talentiert, aber gleichzeitig genauso bescheiden und bodenständig ist", so beschreibt Ekat den Tanzshow-Teilnehmer und Berufs-Mentalisten in ihrem neuesten Instagram-Beitrag.

Dabei hatten die liebevollen Zeilen der 36-Jährigen einen besonderen Anlass: Timon feiert am heutigen Dienstag seinen 29. Geburtstag!

Natürlich ließ sich Ekat unter diesem Gesichtspunkt nicht lumpen und legte in Sachen Lob und Komplimente noch eine gewaltige Schippe obendrauf: "Tatsächlich habe ich selten einen solchen Menschen wie dich, lieber Timon, getroffen, der so viel Positives in sich trägen, der jedem Mensch nur Gutes wünscht, der so ehrlich, fair und offen ist."

Die gebürtige Russin fand dabei noch drei weitere Worte, um das Geburtstagskind zu beschreiben: "harmoniebedürftiges, altruistisch, Sonnenschein". Timon sei ein "liebevoller Mensch mit einem großen Herzen und vielen kleinen, verrückten Ideen im Kopf".

"Bleib einfach so, wie du bist ... Ich wünsche dir vom ganzen Herzen nur das Schönste im Leben: Gesundheit, Spaß und Erfolg an allem, was du machst, und natürlich die Harmonie in deinem Herz", schrieb Ekat.

Und tatsächlich ließ eine Antwort des frischgebackenen 29-Jährigen nicht lange auf sich warten.