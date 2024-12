"Let's Dance"-Abenteuer vorbei: Ekaterina Leonova wird emotional!

Köln - Kaum eine Profitänzerin hat die " Let's Dance "-Geschichte so geprägt wie Ekaterina Leonova . Doch damit ist jetzt Schluss. Die 37-Jährige hängt ihre RTL-Tanzschuhe vorerst an den Nagel!

In dieser Woche endete die Veranstaltungsreihe schließlich mit einem fulminanten Finale in Düsseldorf . Mit emotionalen Worten lässt die Wahl-Münchenerin das Erlebte jetzt noch einmal in einem Instagram-Post Revue passieren.

Als gefeierter Star nahm "Ekat" auch in diesem Jahr wieder an der "Let's Dance"-Tour teil. Wie auf einer Klassenfahrt ging es für sie und die anderen Profis sowie die teilnehmenden Promis einen Monat lang quer durch die Arenen der Republik.

An der Seite von Hip-Hop-Guru Detlef Soost (54) belegte "Ekat" in der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel den dritten Platz. © Rolf Vennenbernd/dpa

Doch nicht nur auf dem gebohnerten Parkett herrschte Harmonie pur. "Einer für alle und alle für einen – und das nicht nur auf der Tanzfläche, sondern auch außerhalb", erklärt das RTL-Gesicht.

Am Ende der Tour empfindet "Ekat" aber vor allem eines: Dankbarkeit! So schließt sie ihren Beitrag vielsagend mit den Worten: "Danke an jeden vom Cast, von der Crew, an jeden Zuschauer. Ihr habt meine letzten Wochen unvergesslich gemacht."

So ganz spurlos ging die Tour an der Beauty aber auch nicht vorbei. Bei ihrem Auftritt in Köln trat ihr Tanzpartner Detlef Soost (54) während einer Samba auf den Fuß. Das Resultat: Eine schmerzhafte Kapselverletzung und der Verlust eines Nagels.

"Was soll ich sagen, ich habe seine Größe gespürt", erklärte die dreifache "Let's Dance"-Siegerin später. Ihre weitere Tour-Teilnahme war durch den Fauxpas nicht gefährdet. Auch die Show in Köln konnte "Ekat" nach kurzer Backstage-Behandlung fortsetzen und schließlich auch zu Ende tanzen.