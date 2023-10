"Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova zeigt sich "unten-ohne" - Fans in Ekstase: "Sex pur!"

Köln - Heiß, heißer, Ekaterina Leonova : Die dreimalige " Let's Dance "-Gewinnerin zeigt sich im Netz in einem atemberaubenden Look. Ihre Unterwäsche hat sie dabei gleich ganz weggelassen!

Ekaterina Leonova (36) hat nach schwierigen Monaten ihr Lächeln wiedergefunden. © Bildmontage: Instagram/ekatleonova (Screenshots)

Hinter der 36-jährigen Profitänzerin liegen keine einfachen Wochen und Monate. Wer der gebürtigen Russin in den sozialen Netzwerken folgt, der weiß, dass der Sommer für sie eine heftige Achterbahn der Gefühle darstellte.



Das Ganze gipfelte schließlich in einem bitteren Tränenausbruch während einer Instagram-Story. Den genauen Grund für ihren emotionalen Tiefpunkt wollte "Ekat" ihren vielen mitfühlenden Fans aber nicht verraten.

Inzwischen scheint die RTL-Bekanntheit vielleicht nicht unbedingt ihr privates Glück, aber zumindest ihr Lächeln wiedergefunden zu haben, wie ihre jüngsten Schnappschüsse auf ihrem offiziellen Kanal beweisen.

Die attraktive Brünette veröffentlichte eine Fotostrecke, in der sie sich in einem rot-silbernen und vor Glamour nur so strotzenden Tanzkleid gekonnt in Szene setzt. Die auffälligen Cut-outs gewähren dem Betrachter einen Blick auf viel nackte Haut.

Besonders heiß: Der transparente Stoff an den Hüften zeigt, dass die beliebte Tänzerin auf den Aufnahmen wohl keine Unterwäsche trägt. Ein knallroter Lippenstift sowie Glitzer-Accessoires an den Armen runden den Mega-Look ab.