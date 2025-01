"Let's Dance"-Star enttäuscht: Ekaterina Leonova trauert zwei Kollegen hinterher

Köln/München - Endlich ist es raus: RTL hat knapp vier Wochen vor dem angepeilten Start die Profi-Tänzer bekannt gegeben , die in diesem Jahr bei " Let's Dance " am Start sein werden. Mit dabei: Ekaterina Leonova (37).

Ekaterina Leonova (37) vermisst ihre gute Freundin Mariia Maksina (27) in der diesjährigen Staffel von "Let's Dance". © Instagram/ekatleonova (Screenshot)

Die gebürtige Russin zeigt sich jedoch enttäuscht vom Kölner Privatsender: Denn zwei ihrer Liebsten sind in diesem Jahr nicht dabei.

"P.S.: Meine lieben Mariia und Paul vermisse ich schon jetzt", schreibt Ekaterina zu ihrem neuesten Instagram-Beitrag.

Gemeint sind damit wohl Mariia Maksina (27) und Paul Lorenz (37). Die 27-jährige Russin ist so was wie die Schwester im Geiste von Ekat und nahm an den Staffeln 16 und 17 teil.

Während sie 2023 mit Ex-Handball-Star Michael "Mimi" Kraus (41) achte wurde, reichte es im vergangenen Jahr mit Stefano Zarrella (34) nur zum zehnten Platz.

Etwas überraschend kommt allerdings das Aus des 37-jährigen Tänzers. Denn nachdem er bisher nur 2015 mit Katja Burkard (59) teilgenommen hatte, folgte im vergangenen Jahr das Comeback auf der "Let's Dance"-Bühne, als er gemeinsam mit Model Eva Padberg (44) das Tanzbein schwang. Jetzt ist das Kapitel bereits wieder Geschichte.

Nichtsdestotrotz darf sich Ekat wieder auf viele tolle Kollegen freuen - und auch ein neues Gesicht ist dabei. Sergiu Maruster (42) wird erstmals an der beliebten Tanzshow teilnehmen.