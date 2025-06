Ketamin, Ecstasy und Co.? Elon Musk wehrt sich gegen heftigen Bericht: "Nehme keine Drogen"

Washington, D.C. (USA) - Ein "New York Times"-Bericht schlug am Wochenende hohe Wellen in den USA: Demnach soll Mega-Milliardär und Trump-Kumpel Elon Musk (53) heftigsten Drogenkonsum betrieben haben. Der US-Präsident reagierte danach nichtswissend, Musk selbst wies die Vorwürfe in aller Deutlichkeit zurück.