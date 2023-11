Weißes Haus verurteilt Elon Musk wegen antisemitischer Äußerungen: Tech-Mogul rudert zurück!

"Es ist inakzeptabel, die abscheuliche Lüge hinter dem tödlichsten Antisemitismus-Akt in der amerikanischen Geschichte zu irgendeinem Zeitpunkt zu wiederholen, geschweige denn einen Monat nach dem tödlichsten Tag für das jüdische Volk seit dem Holocaust", erklärte Bates.

Kritik bekam der Tech-Mogul dafür reichlich - so viel, dass der Vorfall sogar das Weiße Haus erreichte, wie die Zeitung New York Post berichtete. Dessen Sprecher, Andrew Bates (33), bezichtigte den 52-Jährigen der "abscheulichen Verbreitung einer Lüge" über das jüdische Volk.

Der heftige Gegenwind zwang Elon Musk nun zu Statements, in denen der Unternehmer zurückruderte.

Die Regierung der Vereinigten Staaten positioniert sich klar gegen Antisemitismus: "Wir verurteilen diese abscheuliche Förderung antisemitischen und rassistischen Hasses auf das Schärfste, die unseren Grundwerten als Amerikaner zuwiderläuft", hieß es in Andrew Bates' Statement ferner.

Auf X/Twitter musste der CEO von Tesla und SpaceX nun einige Dinge wieder klarstellen. © Kirsty Wigglesworth/PA Wire/dpa

In einem Tweet erklärte er: "In der vergangenen Woche gab es Hunderte von falschen Medienberichten, in denen behauptet wurde, ich sei Antisemit."

Ferner schrieb er am gestrigen Sonntag: "Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ich wünsche der Menschheit nur das Beste und allen eine erfolgreiche und aufregende Zukunft."

Diese Aussage unterstützte der Unternehmer, indem er einen Post auf seiner X/Twitter-Seite ganz oben anheftete, der klare Konsequenzen für die Befürwortung jeglicher Völkermorde auf der Social-Media-Plattform aufzeigt:

"Auf die Gefahr hin, das Offensichtliche zu sagen: Jeder, der den Völkermord an *irgendeiner* Gruppe befürwortet, wird von dieser Plattform ausgeschlossen", schrieb der Tesla- und SpaceX-CEO.