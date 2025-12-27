Emmy Russ wehrt sich nach "traurigen" Weihnachten gegen ihre Hater

Madrid/Phuket - Während die meisten Menschen in Deutschland in den vergangenen Tagen Weihnachten feierten, ließ es sich Trash-TV-Sternchen Emmy Russ (26) auf der thailändischen Insel Phuket gut gehen.

Emmy Russ (26) macht derzeit Solo-Urlaub in Thailand - für ihre Hater ein gefundenes Fressen. © Instagram/emmyruss

Bereits vor einigen Tagen hatte die 26-Jährige auf Instagram offenbart, das Fest der Liebe (wieder einmal) allein zu verbringen - dieses Mal sogar im Urlaub. Dieses "Geständnis" blieb von einigen Followern nicht unkommentiert.

Sie habe Nachrichten bekommen, dass es ja "peinlich" und "traurig" sei, an Weihnachten allein zu sein, berichtete Emmy am Samstag in ihrer Story, während sie in einem Restaurant eine typisch thailändische Mahlzeit zu sich nahm.

"Ich feiere kein Weihnachten. Es ist für mich ein ganz normaler Tag. Was ist daran jetzt genau traurig für mich? Ich bin allein hier. Ich wollte das so. Das ist für mich Urlaub. Das ist für mich Entspannung. Einfach meine Ruhe zu haben", wehrte sich die gebürtige Hamburgerin.

Zwar gebe es "ein paar Leute", mit denen sie "maximal gerne" zusammen im Urlaub wäre, das sei aktuell aber einfach nicht möglich. "Also ist die beste Option für mich, allein zu sein", bekräftigte die Wahl-Spanierin.