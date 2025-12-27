Emmy Russ wehrt sich nach "traurigen" Weihnachten gegen ihre Hater

Emmy Russ hat Weihnachten allein im Urlaub in Thailand verbracht. Für ihre Hater ein gefundenes Fressen. Die bezeichneten das als "peinlich" oder "traurig".

Von Bastian Küsel

Madrid/Phuket - Während die meisten Menschen in Deutschland in den vergangenen Tagen Weihnachten feierten, ließ es sich Trash-TV-Sternchen Emmy Russ (26) auf der thailändischen Insel Phuket gut gehen.

Emmy Russ (26) macht derzeit Solo-Urlaub in Thailand - für ihre Hater ein gefundenes Fressen.
Emmy Russ (26) macht derzeit Solo-Urlaub in Thailand - für ihre Hater ein gefundenes Fressen.  © Instagram/emmyruss

Bereits vor einigen Tagen hatte die 26-Jährige auf Instagram offenbart, das Fest der Liebe (wieder einmal) allein zu verbringen - dieses Mal sogar im Urlaub. Dieses "Geständnis" blieb von einigen Followern nicht unkommentiert.

Sie habe Nachrichten bekommen, dass es ja "peinlich" und "traurig" sei, an Weihnachten allein zu sein, berichtete Emmy am Samstag in ihrer Story, während sie in einem Restaurant eine typisch thailändische Mahlzeit zu sich nahm.

"Ich feiere kein Weihnachten. Es ist für mich ein ganz normaler Tag. Was ist daran jetzt genau traurig für mich? Ich bin allein hier. Ich wollte das so. Das ist für mich Urlaub. Das ist für mich Entspannung. Einfach meine Ruhe zu haben", wehrte sich die gebürtige Hamburgerin.

Emmy Russ: Emmy Russ an Weihnachten alleine: "Schon lange nicht mehr mit der Familie gefeiert"
Emmy Russ Emmy Russ an Weihnachten alleine: "Schon lange nicht mehr mit der Familie gefeiert"

Zwar gebe es "ein paar Leute", mit denen sie "maximal gerne" zusammen im Urlaub wäre, das sei aktuell aber einfach nicht möglich. "Also ist die beste Option für mich, allein zu sein", bekräftigte die Wahl-Spanierin.

Emmy Russ überzeugt: Ihre Hater sind "richtig krass unsichere Menschen"

Dass die 26-Jährige Weihnachten allein im Urlaub verbrachte, bezeichneten einige als "traurig" - zu Emmys Unverständnis.
Dass die 26-Jährige Weihnachten allein im Urlaub verbrachte, bezeichneten einige als "traurig" - zu Emmys Unverständnis.  © Instagram/emmyruss

Sie sei "sehr, sehr gerne" allein, liebe es sogar. "Ihr wisst gar nicht, wie viel Selbstbewusstsein es fordert und benötigt, allein zu verreisen in ein Land so weit weg", verdeutlichte die Trash-TV-Dauerbrennerin.

Allein, sich ohne Begleitung in ein Restaurant zu setzen, ohne dass es einem unangenehm sei, würde viele Leute vor Probleme stellen - Emmy aber nicht: "Im Gegenteil, ich bin total selbstbewusst dabei", unterstrich sie.

Deshalb habe sie für die Vorwürfe und deren Urheber auch nichts als Mitleid übrig: "Dadurch, dass sie es als traurig oder peinlich empfinden, weiß ich: Sie sind richtig krass unsichere Menschen und DAS ist eigentlich doch traurig", so die 26-Jährige abschließend.

Titelfoto: Fotomontage: Instagram/emmyruss

Mehr zum Thema Emmy Russ: