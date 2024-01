Emotionale TV-Aufzeichnungen: Diese Glücksbringer helfen Kiwi am Set!

Tel Aviv/Berlin - Am gestrigen Freitag wurde die zweite Folge von " Kiwis großer Partynacht " auf Sat.1 ausgestrahlt. Doch hinter den Kulissen kämpfte Moderatorin Andrea Kiewel (58) zum Zeitpunkt der Dreharbeiten mit Ängsten aufgrund des Israel-Krieges . Nun verriet sie in einem aktuellen Interview, was ihr dabei Halt gab.

Zum Zeitpunkt dieses Fotos war in Tel Aviv die Welt noch in Ordnung. Mittlerweile herrscht in Israel Krieg, von dem auch TV-Moderatorin Andrea Kiewel (58) betroffen ist. © Sara Lemel/dpa

Zur Primetime um 20.15 Uhr lief am Freitagabend Kiewels neueste Fernsehshow "Kiwis große Partynacht". Aufgezeichnet wurden die vier Sendungen allerdings schon im November vergangenen Jahres - just zu jener Zeit, als der schreckliche Krieg in Israel seinen Lauf nahm und ihr Freund an der Front um sein Leben kämpfte.



Aufgrund der damaligen Geschehnisse wurden auch in den TV-Studios in Berlin-Adlerhof außergewöhnliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um eine mögliche Bedrohung für die sonst in Tel Aviv lebenden 58-Jährigen auszuschließen.

Eine extreme psychische Belastung für die sonst nur als Frohnatur bekannte Kiwi, in der ihr vor allem ihre Glücksbringer und ihr Aberglaube weitergeholfen haben.

Immer mit dabei hatte die TV-Blondine ihr jüdisches Chamsa-Amulett, das böse Blicke abwehren soll, wie sie gegenüber Bild nun berichtete. "Die Chamsa hing an meinem Schminkspiegel. Ehrlicherweise mehr aus Aberglauben als gegen den bösen Blick. Denn das Team von 'Kiwis großer Partynacht' ist das krasse Gegenteil von böse. Noch nie fühlte ich mich so aufgefangen und behütet", so Kiewel.