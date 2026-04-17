Er drohte mit Anwälten: Das passierte zwischen Vanessa und Serkan bei "Nightfever", als die Kameras aus waren

Köln - Bei der Show " Nightfever " von Sam Dylan flogen zwischen Vanessa Brahimi (29) und Ex Serkan Yavuz (33) ordentlich die Fetzen . Wie die Influencerin nun gegenüber TAG24 bei den Reality Awards offenbarte, setzte sich der Streit auch abseits der Kameras noch eine ganze Weile fort.

Vanessa Brahimi (29) ist nicht gut auf Ex Serkan Yavuz zu sprechen. © TAG24

Schon vor der Show fragte sich Vanessa, wie Serkan Yavuz auf sie reagieren würde, hatte dabei sogar "Angst".

Bei "Nightfever" äußerte sich Yavuz zur zerbrochenen Beziehung. Demnach sei er damals noch nicht bereit für eine feste Bindung gewesen. Ein Punkt, den Vanessa nach eigenen Angaben gegenüber TAG24 durchaus nachvollziehen kann.

Was sie allerdings nicht tolerieren konnte, war die Art, wie er damit umgegangen ist. "Auch in der Beziehung schon, diese Riesen-Versprechen. Diese Kinderplanung, Heiraten, Traumurlaub und Briefe. Das war einfach zu viel."

Zudem hätte sich Vanessa ein klärendes Gespräch von Serkan gewünscht: "Habe die Eier und sage es mir ins Gesicht."

Bei "Nightfever" kam es dann zu diesem Gespräch - allerdings anders, als es sich Vanessa vorgestellt hatte. Vor laufenden Kameras lachte Serkan sein Gegenüber aus.

Was die Zuschauer nicht sahen: Im Anschluss an die Show kam es noch mal zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Streithähnen. "Als die Kameras aus waren, ist Serkan ziemlich angefressen auf mich zugekommen", offenbarte Vanessa auf dem roten Teppich. "Er hat sich meines Erachtens auch ein bisschen im Ton vergriffen und hat seinen Schlüssel gefordert."

Anschließend habe der 33-Jährige seiner Ex sogar mit Anwälten gedroht, wenn sie ihm den Schlüssel nicht sofort aushändige. Für Vanessa Brahimi ist klar: Serkan Yavuz ist für sie die "Red Flag des Abends".