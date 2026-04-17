"Er ist mein Traummann": Kurz nach TV-Ausraster zeigt sich Umut Tekin mit neuer Freundin
Köln - Gerade erst geriet Umut Tekin (28) live in der Reality-Talkshow "Nightfever" mit seinem Rivalen Serkan Yavuz aneinander. Auslöser der heftigen Auseinandersetzung war unter anderem Umuts Ex Emma Fernlund (25). Doch schon kurz darauf hat der 28-Jährige offenbar wieder nur noch eine Frau im Kopf. TAG24 traf ihn bei den diesjährigen Reality Awards.
Umut ist frisch verliebt! Und zwar in "Dating Naked"-Teilnehmerin Lena Goldstein. Die beiden bestätigten auf dem roten Teppich ihre noch frische Beziehung.
"Wir wollten unsere Beziehung bekannt geben", ließ Umut die Bombe platzen. Der Ex-Dschungelcamper und seine neue Flamme strahlen beide um die Wette.
"Umut ist der tollste Mann, den ich in meinem Leben kennengelernt habe, wirklich!" schwärmte Lena im Interview mit dem TAG24-Format Trashkurs. "Er ist wirklich mein Traummann."
Dabei zeigte sich Umut Tekin vor wenigen Wochen noch sehr vertraut mit einer anderen Dame. Bei "The 50" kam er Kollegin Vanessa Brahimi (29) sehr nahe, bei "Wahrheit oder Pflicht" ist sogar ein Kuss gefallen.
Doch die Stimmung zwischen den beiden kühlte schnell ab. In einer Instagram-Fragerunde äußerte sich Umut eindeutig: "Also, ist jetzt nicht so, dass ich sie hasse, aber jetzt auch nicht mag. Sie tritt selbst ins Fettnäpfchen oder wie man das auch sagt."
Umut ist Lenas "erste große Liebe"
Mit Lena Goldstein soll dafür aber alles passen. So kümmere sie sich "mit Herz" um Umuts Wunden "von ganz früher". Gerade dieses Einfühlungsvermögen imponiere dem 28-Jährigen: "Sie kämpft auch für mich, um für mich da zu sein, dass ich immer wieder so ein besseres Gefühl hab. Und das ist schon echt schön."
An Lena schätze Umut besonders, dass sie "immer die Ruhe bewahrt" und ihn selbst in stressigen Situationen wieder herunterbringt. Diese Fähigkeit hätte der Reality-Star auch bei "Nightfever" gebraucht, als er auf Serkan Yavuz losgehen wollte.
Passend dazu trieb sich auch Ex Emma auf dem roten Teppich umher. Auf die Nachfrage von Trashkurs, ob ihr Anblick etwas mit Umut mache, hatte das neue Paar eine klare Antwort: "Was soll das mit ihm machen? Es ist und bleibt seine Ex."
Doch trotz seiner Ausraster im Fernsehen zeigte sich Lena Goldstein sicher: Umut ist ihre "erste große Liebe". Zudem verkündet das Paar eine geheimnisvolle Botschaft: "Es kommt noch was, womit keiner rechnen wird."
Titelfoto: IMAGO / Gartner