"Er ist mein Traummann": Kurz nach TV-Ausraster zeigt sich Umut Tekin mit neuer Freundin

Köln - Gerade erst geriet Umut Tekin (28) live in der Reality-Talkshow "Nightfever" mit seinem Rivalen Serkan Yavuz aneinander. Auslöser der heftigen Auseinandersetzung war unter anderem Umuts Ex Emma Fernlund (25). Doch schon kurz darauf hat der 28-Jährige offenbar wieder nur noch eine Frau im Kopf. TAG24 traf ihn bei den diesjährigen Reality Awards.

Bei den Reality Awards zeigt sich Umut Tekin (28) mit seiner neuen Freundin. © IMAGO / Gartner

Umut ist frisch verliebt! Und zwar in "Dating Naked"-Teilnehmerin Lena Goldstein. Die beiden bestätigten auf dem roten Teppich ihre noch frische Beziehung.

"Wir wollten unsere Beziehung bekannt geben", ließ Umut die Bombe platzen. Der Ex-Dschungelcamper und seine neue Flamme strahlen beide um die Wette.

"Umut ist der tollste Mann, den ich in meinem Leben kennengelernt habe, wirklich!" schwärmte Lena im Interview mit dem TAG24-Format Trashkurs. "Er ist wirklich mein Traummann."

Dabei zeigte sich Umut Tekin vor wenigen Wochen noch sehr vertraut mit einer anderen Dame. Bei "The 50" kam er Kollegin Vanessa Brahimi (29) sehr nahe, bei "Wahrheit oder Pflicht" ist sogar ein Kuss gefallen.

Doch die Stimmung zwischen den beiden kühlte schnell ab. In einer Instagram-Fragerunde äußerte sich Umut eindeutig: "Also, ist jetzt nicht so, dass ich sie hasse, aber jetzt auch nicht mag. Sie tritt selbst ins Fettnäpfchen oder wie man das auch sagt."