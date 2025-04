04.04.2025 16:04 Er wollte ihren Mann in die Luft sprengen: Stalker von Scarlett Johansson verhaftet

Scarlett Johanssons Stalker, Michael Joseph Branham, ist in New York City von der Polizei festgenommen worden. Er hatte zuvor eine Drohung per Handy verschickt.

Von Karolin Wiltgrupp

New York City - Diese Nachricht wird insbesondere Scarlett Johansson (40) freuen: Michael Joseph Branham (48), der die Schauspielerin jahrelang penetrant stalkte, ist nun endlich von der Polizei festgenommen worden. Michael Joseph Branham (48) hat Scarlett Johanssons Name sogar auf die Brust tätowiert. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Michael Joseph Branham (2) Branham wurde bereits am Mittwoch im New Yorker Stadtteil Manhattan verhaftet, weil er eine gefährliche Drohung als Textnachricht von seinem Handy verschickt haben soll. In dieser hieß es: "Wenn Sie das Nächste Mal von mir hören, werde ich auf CNN sein, weil ich im Publikum von 'Saturday Night Live' eine Bombe hochgehen lasse." Diese Zeilen habe der 48-Jährige an eine Online-Universität geschickt, in der er eingeschrieben sei. Das berichtet die New York Post, denen Gerichtsakten und Quellen der Strafverfolgungsbehörden vorliegen. Ein Sicherheitsermittler des Medienunternehmens NBC Universal, wo die Comedy-Show "Saturday Night Live" gedreht wird, meldete die beunruhigende Nachricht am Dienstag dem Polizeirevier Midtown North. Daraufhin klickten die Handschellen. Branham tauchte sogar bei Johanssons zu Hause auf Scarlett Johansson (40) und ihr Mann Colin Jost (42) sind sicherlich froh, dass Branham vorerst in U-Haft ist. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa Das Krasse: Johanssons Ehemann, Colin Jost (42), arbeitet im Studio von "Saturday Night Live"! Er ist dort Co-Moderator des Segments "Weekend Update" und gehört zum Autoren-Team. Johansson selbst gab an, dass Branham ihr seit über einem Jahr auflauert. Im November 2023 tauchte er sogar bei ihr zu Hause auf. Im April 2024 versuchte der "Black Widow"-Star eine einstweilige Verfügung gegen ihren Stalker zu erlangen, jedoch ohne Erfolg. Am Donnerstagabend wurde Branham, gegen den im US-Bundesstaat Kentucky vier Haftbefehle vorliegen, vor einem Strafgericht in Manhattan angeklagt. Ihm wurden unter anderem die Androhung eines Massenmords zur Last gelegt. Der US-Amerikaner, der sogar Johanssons Name auf der Brust tätowiert hat, wird nun gegen eine sechsstellige Kaution festgehalten.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Facebook/Michael Joseph Branham, Jordan Strauss/Invision/AP/dpa