Erdbeben auf Zypern: Eigenheim von Christian Wolf und Romina Palm in Gefahr?

Zypern - Gerade noch mit Oliver Pocher (47) heftig im Netz gezofft, hat Fitness-Unternehmer Christian Wolf (30) in seiner Wahlheimat auf einmal ganz andere Probleme zu bewältigen.

Romina Palm und Christian Wolf sind seit diesem Jahr offiziell verlobt. © IMAGO / Future Image

Zuletzt war der 30-Jährige samt Verlobter Romina Palm (26) und der gemeinsamen Tochter in den Vereinigten Staaten unterwegs.

Zurück auf Zypern soll der Influencer mit den Schäden einiger Erdbeben auf der Insel zu kämpfen haben.

Auf dem Heimweg werden Christian und Romina die überraschenden Neuigkeiten mitgeteilt. "Wir sind auf Zypern gelandet und haben mitbekommen, dass heute ein Erdbeben-Tag ist. Es gab schon zwei große und mehrere kleinere Erdbeben", teilt Christian seiner Community via Story mit.

Tatsächlich sollen sich durch die Erschütterungen sogar Risse in den Wänden gebildet haben, bekommt der Zweifach-Papa auf der Rückbank seines Abholservice mitgeteilt.