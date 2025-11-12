Erdbeben auf Zypern: Eigenheim von Christian Wolf und Romina Palm in Gefahr?
Zypern - Gerade noch mit Oliver Pocher (47) heftig im Netz gezofft, hat Fitness-Unternehmer Christian Wolf (30) in seiner Wahlheimat auf einmal ganz andere Probleme zu bewältigen.
Zuletzt war der 30-Jährige samt Verlobter Romina Palm (26) und der gemeinsamen Tochter in den Vereinigten Staaten unterwegs.
Zurück auf Zypern soll der Influencer mit den Schäden einiger Erdbeben auf der Insel zu kämpfen haben.
Auf dem Heimweg werden Christian und Romina die überraschenden Neuigkeiten mitgeteilt. "Wir sind auf Zypern gelandet und haben mitbekommen, dass heute ein Erdbeben-Tag ist. Es gab schon zwei große und mehrere kleinere Erdbeben", teilt Christian seiner Community via Story mit.
Tatsächlich sollen sich durch die Erschütterungen sogar Risse in den Wänden gebildet haben, bekommt der Zweifach-Papa auf der Rückbank seines Abholservice mitgeteilt.
Christian Wolf und Romina Palm können aufatmen
Richtigen Grund zur Sorge müsse er sich aber nicht machen, heißt es. Die Risse sollen demnach wohl nur in den jeweiligen Wandfarben - unter anderem im Schlafzimmer - aufgetreten sein.
"Deswegen bauen die hier mit sehr viel Stahlbeton auf Zypern - genau wegen der Erdbeben. Gucken wir mal, was wir heute Abend noch so erleben", lautet die vorsichtige Prognose des "More Nutrition"-Gründers.
Eine neue Wasserstandsmeldung hat sich der 30-Jährige im Anschluss gespart - sein Haus scheint die Erdbeben offensichtlich ohne schlimmere Sicherheitsbelastungen überstanden zu haben.
Überstanden hat Christian Wolf indes wohl auch den wochenlangen Zoff mit Comedian Oliver Pocher. In einem ausführlichen YouTube-Video vom vergangenen Wochenende erteilt er dem Ex-Mann von Amira Aly (33) eine deutliche Absage in Sachen gemeinsamer Talk am runden Tisch.
Wie er selbst sagt, habe er keinen Bock auf Spiele auf der Bühne. "Auf so einen Kindergarten habe ich echt keine Lust."
