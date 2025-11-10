Knall-Statement von Christian Wolf: Diese krassen Vorwürfe macht er Oliver Pocher
Zypern/Köln - Klare Absage an Oliver Pocher (48)! Im seit Wochen anhaltenden Zoff zwischen dem Comedian und Christian Wolf (30) hat der Fitness-Influencer am Wochenende ein vorläufiges Machtwort gesprochen. Gibt sich Olli damit zufrieden?
Immer und immer wieder hatten sich der Komiker und der Auswanderer die Bälle zuletzt hin und her gespielt - teils ordentlicher Provokationen und Beleidigungen inklusive.
Jetzt scheint die Social-Media-Saga um ein mögliches Gespräch allerdings beendet.
Denn: Christian Wolf hat keinen Bock auf Olli Pocher! In einem 18-minütigen YouTube-Video schildert der Unternehmer seine Sicht der Dinge und findet hier und da Platz für ordentliche Sticheleien.
"Oliver Pocher ist nicht nur dafür bekannt, dass seine Shows ziemlich leer und Witze ziemlich schlecht sind. Nein, er ist auch für extrem frauenfeindliches Verhalten bekannt. (...) Vielleicht ist das so, um sein Ego zu stärken, weil ihn schon so viele Frauen verletzt und verlassen haben."
Rumms! Gemeint sein dürfte damit nicht nur die Trennung von Ex-Frau Amira Aly (33). Unter anderem auch Sabine Lisicki (36) zog nach einem Fremdgeh-Skandal einst die Reißleine.
Christian Wolf wirft Oliver Pocher Instrumentalisierung vor
Wie Christian Wolf weiter ausführt, habe Olli zwischenzeitlich versucht, die Spielregeln eines Gesprächs zu verändern. Zu durchschaubar für den 30-Jährigen ...
"Er wollte plötzlich kein Gespräch mehr - sondern eine Show. Er wollte, dass ich auf einen seiner Showtermine komme und unbedingt, dass viele Medien vor Ort sind. Der wollte auch, dass dann auf der Bühne Spiele gespielt werden", fasst Wolf süffisant zusammen.
Weil ihm nach und nach alles zu unreif geworden war, ließ der 30-Jährige den Talk platzen. Auch deshalb, weil sich der Comedian scheinbar nicht an seine eigenen Aussagen im Rahmen einer vereinbarten Spendenaktion halten wolle.
Der wollte nämlich die Einnahmen einer Show an benachteiligte Kinder spenden. Auf den Vorschlag von Wolf, die geschätzten Einnahmen einer Show aus eigener Tasche spenden zu können, habe der 47-Jährige nicht reagiert.
"Sobald es ihm ans eigene Geld geht, zieht er zurück. Finde ich schade, weil er hier die Kinder instrumentalisiert hat, um zu versuchen, mich auf die Bühne zu bekommen." Noch hält sich Oliver Pocher mit einer Reaktion zurück - aber für wie lange noch?
Titelfoto: Bildmontage: Yotam Ronen/dpa, Marcus Brandt/dpa