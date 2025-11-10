Knall-Statement von Christian Wolf: Diese krassen Vorwürfe macht er Oliver Pocher

Zypern/Köln - Klare Absage an Oliver Pocher (48)! Im seit Wochen anhaltenden Zoff zwischen dem Comedian und Christian Wolf (30) hat der Fitness-Influencer am Wochenende ein vorläufiges Machtwort gesprochen. Gibt sich Olli damit zufrieden?

In seinem YouTube-Video spricht Christian Wolf in Hülle und Fülle über die letzten Wochen mit Oliver Pocher. © Bildmontage: Screenshot/YouTube/Christian Wolf

Immer und immer wieder hatten sich der Komiker und der Auswanderer die Bälle zuletzt hin und her gespielt - teils ordentlicher Provokationen und Beleidigungen inklusive.

Jetzt scheint die Social-Media-Saga um ein mögliches Gespräch allerdings beendet.

Denn: Christian Wolf hat keinen Bock auf Olli Pocher! In einem 18-minütigen YouTube-Video schildert der Unternehmer seine Sicht der Dinge und findet hier und da Platz für ordentliche Sticheleien.

"Oliver Pocher ist nicht nur dafür bekannt, dass seine Shows ziemlich leer und Witze ziemlich schlecht sind. Nein, er ist auch für extrem frauenfeindliches Verhalten bekannt. (...) Vielleicht ist das so, um sein Ego zu stärken, weil ihn schon so viele Frauen verletzt und verlassen haben."

Rumms! Gemeint sein dürfte damit nicht nur die Trennung von Ex-Frau Amira Aly (33). Unter anderem auch Sabine Lisicki (36) zog nach einem Fremdgeh-Skandal einst die Reißleine.