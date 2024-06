Eric Sindermann droht Jörg Hansen mit dem Tod: Promi-Boxkampf vor Absage?

Der Ex-Boxweltmeister selbst wird an diesem Abend sein Comeback gegen den in Frankfurt am Main lebenden Griechen Evgenios Lazaridis (36) geben.

Zieht Jörg Hansen (46) wenige Tage vor dem Promi-Fight seine Teilnahme zurück? © Screenshot/Instagram/joerg.hansen.official (Bildmontage)

Der 46-Jährige war von dieser Drohung rein gar nicht begeistert, auch wenn diese seitens Sindermann natürlich nicht ernst gemeint gewesen sei, wie der im Nachhinein in seiner Story bei Instagram betonte.



Jörg zeigte sich in seiner Story allerdings sichtlich mitgenommen. "Ich weiß, ich hab ein Versprechen gegeben, dass ich diesen Boxkampf machen werde", erklärte Hansen.

Er brauche jetzt nach eigener Aussage aber erst einmal ein paar Tage für sich. "Mir geht's gerade mental nicht so gut", gab der Mann von Desiree Hansen (46) preis.

"Manche von Euch mögen das vielleicht als übertrieben empfinden, dass ich halt so darauf reagiere, wenn man mir den Tod androht", gewährte der Bauunternehmer einen Einblick in sein Seelenleben und verwies auf die schlimmen Dinge, die zurzeit in der Welt passieren, so auch auf den Polizistenmord in Mannheim.

Aufgrund dessen "halte ich es für äußerst fragwürdig, ob es wirklich Sinn macht, einen Boxkampf zu veranstalten, wo mir persönlich mit dem Tod gedroht wird, auch wenn es vielleicht einfach nur 'ne Floskel ist und dahingesagt ist", deutete Hansen seinen Ausstieg an. Er wolle jetzt erst einmal das Gespräch mit dem Veranstalter suchen.