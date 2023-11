Eric Sindermann findet Sponsor für Stirn-Tattoo und träumt von eigener Dating-Show

Eric Sindermann (35) hat einen Sponsor für ein vorübergehendes Stirn-Tattoo bei seinem Auftritt beim "Fame Fighting" gefunden, das ihm 10.000 Euro einbringt. © Screenshot/Instagram/dr.sindsen (Bildmontage)

Allerdings handelt es sich dabei nur um die temporäre Variante für den Kampfabend beim "Fame Fighting" am Samstag in Bonn, wo er gegen seinen Promi-Kollegen Mike Heiter (31) in den Ring steigen wird.

Für den aufgeklebten Werbeslogan kassiert Dr. Sindsen aber immerhin 10.000 Euro, wenn man nach seinem "Kostenvoranschlag" bei Instagram geht, bei dem er eine "Red Zone" vom Kopf bis zur Brust zu diesem Preis festgelegt hatte.

Doch wer hat nun den Zuschlag für die Stirn des Reality-Stars bekommen? Das hat der 35-Jährige kürzlich bei der Social-Media-Plattform verraten. Es handelt sich um die Firma königimmo24.de, ein Unternehmen mit Sitz im thüringischen Mühlhausen.

Sindermann dankte dem Inhaber Holger Gräbedünkel für dessen Unterstützung. Insgesamt konnte der Ex-Handballer vier Werbebotschaften dieser Art an den Mann oder die Frau bringen.

Allerdings bedauerte er, dass sich niemand für das permanente Tattoo entschieden hat, denn das hätte ihm satte 10 Millionen Euro eingebracht. An dieser Idee will Eric aber "in den nächsten Jahren dranbleiben", wie er TAG24 am Rand von Micaela Schäfers Geburtstagsfeier erzählte.