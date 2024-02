Liebes-Aus bei Eric Sindermann: Diese Aktion war zu viel für ihn!

Ihre Beziehung hielt nur wenige Monate: Desiree Hansen (46) und Eric Sindermann (35). © Screenshot/Instagram/dr.sindsen (Bildmontage)

"Wie ihr in den vergangenen Monaten mitbekommen habt, ist die Beziehung von Desiree und mir immer wieder turbulent verlaufen", erklärte Sindermann in seiner Story. Es sei "sehr viel auf uns eingeprasselt", auch einiges Negatives.

Ein Gespräch im Hard Rock Café in Berlin sollte Klarheit bringen. Dabei kamen der Ex-Handballer und das Erotikmodel gemeinsam zu dem Entschluss, fortan getrennte Wege zu gehen. Der nächste Story Slide zeigte, wie Desiree Hansen mit ihrem Rollkoffer in der Hand in die Nacht entschwindet.

Doch was war der Grund für das Ende der Beziehung, die erst im Dezember mit einer Probewoche begonnen hatte?

"Es ist so, dass Desiree morgen eine Webcam-Show zusammen mit Micaela Schäfer macht und ich ganz klar gesagt habe, dass ich damit nicht klarkomme. Und dass es auch nicht das ist, was ich mir vorstelle", verriet der 35-Jährige.

Also habe er Desiree vor die Wahl gestellt: Erik oder Micaela. "Da hat sie ganz klar gesagt, dass sie es machen wird und dass sie sich auch ab jetzt genau dafür entscheidet, die Beziehung zu beenden", fuhr der Reality-Star fort.