Eric Stehfest sagt "Fame Fighting" kurzfristig ab! Das ist der Grund

Berlin - Eigentlich sollte Eric Stehfest (35) am morgigen Samstag (9. November) beim "Fame Fighting"-Event gegen "Sixx Paxx"-Stripper Marvin Manson (30) in den Ring steigen. Doch nun wurde der Kampf kurzfristig abgesagt.

Eugen Lopez (31), Gründer von "Fame Fighting", erklärte gegenüber dem Boulevardblatt: "Ich habe eine E-Mail von seiner Frau Edith bekommen, dass es Eric psychisch schlecht geht. In der Mail war ein Befund der Ärzte, dass er nicht kampffähig ist, von seiner mentalen Verfassung her."

Marvin Manson (30, l.) zeigte sich nach der Absage enttäuscht, aber auch verständnisvoll. © Alexander Franz

Vorausgegangen war dem Dildo-Eklat ein wochenlanger Beef in den sozialen Medien, in dem Stehfest und Mason immer wieder gegeneinander stichelten.

Während Eric sein Gegenüber für dessen Job als Stripper verspottete, machte sich Marvin über die psychischen Probleme und die Ehekrise seines Gegners lustig.

Doch trotz seiner Enttäuschung über Erics Absage gab sich Marvin am Ende versöhnlich. "Das ist natürlich doof, wenn man sich vorher drauf einlässt und dann kurzfristig absagt, aber wenn es ihm wirklich psychisch so schlecht geht, dann soll er sich lieber in Behandlung begeben und schauen, dass er gesund wird", so der 30-Jährige.

Eric Stehfest selbst hat sich bislang nicht zu seinem "Fame Fighting"-Aus geäußert. Wichtiger dürfte es für ihn ohnehin sein, die kriselnde Beziehung zu Ehefrau Edith (29) wieder zu kitten.