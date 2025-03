Nach plötzlichem Tod von AnNa R.: Ermittlungen eingestellt

AnNa R. (†55) war am Sonntag gegen 19.30 Uhr leblos in ihrer Wohnung gefunden worden. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen nicht von einem Fremdverschulden aus, sagte Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner der Deutschen Presse-Agentur.

Die in der Wohnung gefundenen Spuren würden nicht auf ein Verbrechen hindeuten. Auch an ihrem Leichnam wurden keine Verletzungen mit scharfen Gegenständen gefunden, sodass keine Obduktion erfolgt und AnNa R. nun beerdigt werden kann, so Büchner.

"Aus Persönlichkeitsrechtsschutzgründen" könne er allerdings nichts zu den genauen Todesumständen sagen.

Da diese zunächst unklar waren, erfolgte die Einleitung eines Todesermittlungsverfahrens, ergänzte der Jurist. Dazu gehört eigentlich auch die Obduktion der Leiche, von der nun jedoch abgesehen wird.

"Der Leichnam ist zwecks Bestattung daher auch soeben freigegeben worden", erklärte Büchner.