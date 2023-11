Erneutes Drama bei Pop-Konzert: Robbie-Williams-Fan tödlich verunglückt!

Die 70-jährige Australierin hatte vergangenen Donnerstag das Konzert des "Angels"-Sängers im Allianz-Stadium in Sydney besucht und war dabei so schwer gestürzt, dass sie anschließend in einer Klinik um ihr Leben kämpfen musste.

Bei Facebook hatte sich am Wochenende der Sohn der inzwischen verstorbenen Frau mit einem emotionalen Statement zu Wort gemeldet und mit mehreren Fotos an seine geliebte Mutter erinnert.



"Mir fehlen die Worte, um zu sagen, was meine Mutter mir bedeutet hat, meine beste Freundin ist nicht mehr bei mir, ich liebe dich für immer", trauerte der Australier im Netz.



Robbie Williams tourt derzeit mit seiner Show "XXV Tour 2023 - 25 Years of Hits" um die Welt und spielt noch bis Anfang Dezember weitere Konzerte in Down Uder, bevor er weiter nach Österreich reist. Seine Tour soll planmäßig an diesem Mittwoch in Melbourne fortgesetzt werden.



Zu dem tragischen Unglück bei seiner Show in Sydney hat sich der Megastar bislang nicht geäußert.