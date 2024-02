"Es wird immer frustrierender": Claudia Schiffer plaudert Details über Familienmitglied aus

London - Sie ist aus dem Supermodel-Kosmos nicht mehr wegzudenken: Claudia Schiffer (53) hat sich vor mehr als 30 Jahren einen Namen in der hart umkämpften Branche gemacht. Still geworden ist es um die schöne Blondine aber nicht. Während die 53-Jährige im vergangenen Herbst ihr Laufsteg-Comeback (mehr oder weniger positiv) feierte , kann man sie jetzt im März auf dem Cover der deutschen Vogue bewundern. Dort sieht man Schiffer bereits zum 15. Mal. Im Interview plaudert sie auch über ein besonderes Familienmitglied.

Claudia Schiffer (53) ziert im März das Cover der deutschen "Vogue". © Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Dass ausgerechnet das schüchterne Mädchen aus dem nordrhein-westfälischen Rheinberg, was es so gar nicht mochte, fotografiert zu werden, einmal eins der gefragtesten Models der Welt werden würde, hätte sich keiner geglaubt. Doch ein Schicksals-reicher Abend mit Freunden in einem Nachtclub in Düsseldorf sollte das Leben der damals fast volljährigen Claudia verändern.

Im "Checker's" steckte ihr ein Mann eine Karte zu - es war der Geschäftsführer bei "Metropolitan Models" aus Paris. Von diesem Moment an machte die Deutsche Karriere in Rekordzeit. Neben unzähligen Foto- und Laufsteg-Jobs, wurde die Blondine mit dem Schmollmund laut Gala sogar zur Muse von Modeschöpfer Karl Lagerfeld (†85).

Während Claudia überall bekannt geworden ist, hielt sich das Model privat völlig bedeckt. Seit fast 22 Jahren ist die 53-Jährige mittlerweile mit dem britischen Filmregisseur Matthew Vaughn verheiratet, bekam mit ihm drei Kinder - Casper (21), Clementine (19) und Cosima (13).

Solange es ging, hielt sie ihre Sprösslinge vom Medienrummel fern.