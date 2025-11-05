Aussprache bei Eva Benetatou und Samira Yavuz? "Würde mich persönlich entschuldigen"

Berlin - Diese Affäre erhitzte im Frühjahr die Gemüter: Eva Benetatou (33) bekannte sich im April öffentlich dazu, einen One-Night-Stand mit Serkan Yavuz (32) gehabt zu haben. Eine Sache, die immer noch aussteht, sei eine persönliche Entschuldigung an dessen Ehefrau Samira (31).

Treffen Eva Benetatou (33) und Samira Yavuz (31) im Januar im Dschungelcamp aufeinander? © Montage: Joyn, IMAGO / Future Image

Das verriet die 33-Jährige im TAG24-Interview am Rande der Premiere des neuen Joyn-Formates "Die Abrechnung".

Aktuell machen Gerüchte die Runde, die gebürtige Griechin könnte im Januar ins Dschungelcamp ziehen. Äußern wollte sich Eva dazu nicht.

Würde sie dort allerdings auf Samira treffen, die ebenfalls im Gespräch ist, wolle sie die Gunst der Stunde nutzen. "Es wäre überhaupt nicht schlimm, wenn man sich einfach mal persönlich treffen würde und sich aussprechen kann – egal wo."

Denn eine Aussprache habe es seit dem Eklat nicht gegeben. "Ich würde mich natürlich auch persönlich bei Samira entschuldigen", fuhr sie fort. "Ich bin immer ein Freund der klaren Worte und Dinge persönlich zu klären."