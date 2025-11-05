Aussprache bei Eva Benetatou und Samira Yavuz? "Würde mich persönlich entschuldigen"
Berlin - Diese Affäre erhitzte im Frühjahr die Gemüter: Eva Benetatou (33) bekannte sich im April öffentlich dazu, einen One-Night-Stand mit Serkan Yavuz (32) gehabt zu haben. Eine Sache, die immer noch aussteht, sei eine persönliche Entschuldigung an dessen Ehefrau Samira (31).
Das verriet die 33-Jährige im TAG24-Interview am Rande der Premiere des neuen Joyn-Formates "Die Abrechnung".
Aktuell machen Gerüchte die Runde, die gebürtige Griechin könnte im Januar ins Dschungelcamp ziehen. Äußern wollte sich Eva dazu nicht.
Würde sie dort allerdings auf Samira treffen, die ebenfalls im Gespräch ist, wolle sie die Gunst der Stunde nutzen. "Es wäre überhaupt nicht schlimm, wenn man sich einfach mal persönlich treffen würde und sich aussprechen kann – egal wo."
Denn eine Aussprache habe es seit dem Eklat nicht gegeben. "Ich würde mich natürlich auch persönlich bei Samira entschuldigen", fuhr sie fort. "Ich bin immer ein Freund der klaren Worte und Dinge persönlich zu klären."
Eva Benetatou trifft erstmals wieder auf Lisha Savage
Ehe es eventuell so weit sein könnte, traf sie bei "Die Abrechnung" erst mal auf eine andere Widersacherin: Lisha Savage (39).
Beide gerieten damals im "Sommerhaus der Stars" heftig aneinander, mussten jetzt allerdings als Team funktionieren - ohne vorher davon zu wissen. Für Eva sei das Aufeinandertreffen eine echte "Überraschung" gewesen.
"Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mal auf Lisha treffen werde. Aber nach fünf Jahren war es mal an der Zeit", so die 33-Jährige. Ob sich die beiden wieder vertragen, wollte die Mutter eines vierjährigen Sohnes noch nicht verraten.
Fakt sei allerdings, dass die Show "ein wahnsinnig psychologisches Format zur Selbstreflexion" ist. "Es war für mich eine Erfahrung, die es so noch nie gab."
"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" läuft ab 6. November in fünf Folgen bei ProSieben und Joyn (20.15 Uhr).
Titelfoto: Montage: Joyn, IMAGO / Future Image