Evelyn Burdecki entdeckt eine Überraschung vor ihrer Haustür: Steckt etwa Stefan Mross dahinter?

Evelyn Burdecki (34) fand am Valentinstag einen Eimer mit insgesamt 40 roten Rosen vor ihrer Wohnungstüre.

Sie ist hübsch, sie ist witzig und sie ist vor allem intelligenter als mancher vielleicht glauben mag. Alles in allem also eine Traumfrau, doch mit einer festen Partnerschaft will es für Evelyn seit dem Beziehungsdrama mit "Bachelor in Paradise"-Crush Domenico de Cicco (39) nicht so recht klappen.

Umso größer war nun die Verblüffung, als sich die Kult-Blondine am 14. Februar via Instagram bei ihren rund 741.000 Fans meldete und in ihrer Story einen üppigen Strauß roter Rosen präsentierte. Gibt es da etwa doch einen neuen Mann in ihrem Leben?

"Ich bin ein bisschen sprachlos und happy zugleich", gab sich die TV-Bekanntheit ahnungslos. "Ich wollte gerade aus der Türe raus und bin fast über einen Eimer roter Rosen gestolpert." Der ganze Flur habe zu diesem Zeitpunkt bereits nach den wunderschönen Schnittblumen geduftet.

Dem Strauß beigefügt war ein kleines Kuvert. "Und da ich kein Geheimnis vor euch habe, werde ich diesen Brief jetzt zusammen mit euch öffnen", verkündete Evelyn gegenüber ihrer Community.

Gespannt wie ein Flitzbogen entfaltete die 34-Jährige schließlich das Stück Papier. "Happy Valentines Day" stand darauf geschrieben.