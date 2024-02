Evelyn Burdecki packt über ihre gemeinsame Zeit mit "DSDS"-Ikone Menderes aus!

Menderes Bagci (39) hat 20 Jahre nach seiner ersten Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" sein erstes Studio-Album auf den Markt gebracht. © Henning Kaiser/dpa

Wirklich "Klick" scheint es bei dem 39-Jährigen angesichts dieser kuriosen Anekdote nicht zu machen. Ist aber auch ganz egal, denn Evelyn entpuppt sich in der Folge als echtes Fan-Girl und gerät regelrecht ins Schwärmen.

"Du bist im Dschungel immer bei dir selbst geblieben! Ich war so froh, als du gewonnen hast", betont die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin. Derart nette Worte schmeicheln dem musikalischen Alptraum von Dieter Bohlen (69) natürlich.

Evelyn war in den letzten Jahren in gefühlt jedem deutschen TV-Format vertreten. In den Dating-Shows "Take Me Out ", "Bachelor in Paradise" und "Topf sucht Burdecki" suchte sie jeweils vergeblich nach der großen Liebe.

Menderes hingegen sorgte im vergangenen Jahr für Aufsehen als er sich einen lang gehegten Traum erfüllen konnte. 20 Jahre nach dem ersten Auftritt bei "Deutschland sucht den Superstar" hat der Langenfelder tatsächlich sein erstes Studio-Album veröffentlicht!