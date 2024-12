Mutter von Evelyn Burdecki hat bestimmten Wunsch: "Würde sie gerne noch erleben"

"Wenn ich meinen Traummann mitbringen würde, würde sie bestimmt gleich Kuchen auf den Tisch stellen", meint der Reality-Star noch augenzwinkernd. "Und mit Sicherheit würde es auch Kartoffelsalat und polnische Essen für Mr. Right geben", mutmaßt sie.

Im Sommer mietet Evelyn ein Haus auf Ibiza, den Rest des Jahres wohnt sie bei Mama in einem Bungalow in Düsseldorf .

Gegenüber der BILD sagt die 36-jährige: "Meine Mutter wünscht sich so sehr, dass sie noch den Mann meiner Träume kennenlernen kann."

Trotz vieler Versuche in der Vergangenheit: Bislang hat Evelyn ihren Traummann noch nicht gefunden. (Archivbild) © Instagram/evelyn_burdecki (Screenshot)

Gute Voraussetzungen also, um dann nicht vielleicht doch bald mal den Traummann mit nach Hause zu nehmen. Doch warum passiert das einfach nicht?

An Versuchen mangelte es in der Vergangenheit nicht. Doch weder bei "Der Bachelor" im Jahr 2017, noch in ihrer eigenen Dating-Show "Topf sucht Burdecki" war der richtige Mann für die 36-Jährige dabei.

Mittlerweile glaubt Evelyn, dass der perfekte Mann vielleicht zufällig auf sie zukommen wird: "Ich glaube, das Suchen bringt alles nichts. Wenn, dann wird man gefunden. Das ist so mein Motto" sagte sie im Sommer im Interview mit RTL.

Und nicht nur ihre Fans, auch Mutter Teresa dürfte sich bestimmt freuen, wenn das tatsächlich bald passiert.