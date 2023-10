Nach Gerüchten um Pocher-Flirt: Evelyn Burdecki erfüllt sich einen Lebenstraum!

Evelyn Burdecki (35) wird gemeinsam mit ihrer Mama einen Lebenstraum erfüllen und für ein paar Tage nach Rom reisen. © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)

Hinter der Kult-Blondine aus Düsseldorf liegen turbulente Tage. Auf der Gala zum Deutschen Fernsehpreis wurde Evelyn am Donnerstag zunächst angeblich Händchen haltend mit dem Kölner Comedian im Backstage-Bereich erwischt.

Einen Tag später war sie dann ausgerechnet auf der Geburtstagsparty von Ollis Noch-Ehefrau Amira (31) zu Gast, denn, wie die frühere Dschungelcamp-Gewinnerin selber sagt, wisse sie genau, "was Singles brauchen".

Am Wochenende ging es für Evelyn dann gleich weiter mit den Feierlichkeiten. Mit "ihren Mädels" verbrachte sie eine unbeschwerte Zeit in der Grachten-Metropole Amsterdam. Doch der eigentliche Hammer steht der 35-Jährigen in dieser Woche erst noch bevor!

"Am Dienstag wird ein kleiner Traum von mir wahr. Es stand schon immer auf meiner Bucket List", spannte die frühere "Bachelor"-Kandidatin ihre Fans zunächst noch auf die Folter. Schließlich verriet sie: "Ich fliege mit meiner Mama nach Rom!"