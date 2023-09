Hat Oliver Pocher eine Neue? Comedian händchenhaltend mit Promi erwischt

Am vergangenen Donnerstag fand in Köln die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2023 statt. Auf der Gala im Coloneum sorgte der "Schwarz und Weiß"-Interpret für Aufsehen. Denn angeblich wurde er dort mit einer Frau erwischt.

Der Comedian und Amira Pocher (31) waren seit 2019 verheiratet. © Podimo/dpa

"Nun sitze ich alleine zu Hause ohne Dich. Was für ein Jahr liegt hinter Dir. Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, Dir das zu geben, was Du Dir von mir erhofft hast", schrieb Olli in seinem Post.

Zudem ließ sich der 45-Jährige auch zu der Sache mit der ehemaligen "Der Bachelor"-Kandidatin zu einem Kommentar hinreißen.

"Fun Fact: Ich hatte mit JEDEM beim Fernsehpreis INTENSIVEN Geschlechtsverkehr!! Von Luke (gezwungen), zu Jorge (gewollt), Joko & Klaas (15 Minuten), Bill & Tom (durch den Monsun), Giovanni & Jana Ina (auf die Nachbarschaft) bis hin zu Evelyn Burdecki (steht im Management Vertrag) zu Anna Ermakova (alleine schon wegen Boris)...", schrieb der Entertainer in seiner Instagram-Story.

Ende August gaben Oliver und Amira in ihrem Podcast "Die Pochers!" ihre Trennung bekannt, nachdem beide zuvor öffentlich gemacht hatten, dass es eine Krise gebe.