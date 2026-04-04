Ex-Bachelorette Stella Stegmann über ihren Body Count: "Das wertet mich nicht ab!"

München/Frankfurt am Main - "Um es vielleicht einfach mal zu normalisieren: Ich weiß meinen Body Count nicht, aber ich würde so schätzen, 50 bis 80", sagt Ex-Bachelorette und "Love Island"-Siegerin Stella Stegmann (28) in der jüngsten Episode ihres Podcasts " Sassy Bubble ".

Stella Stegmann (28) ist bekennende Feministin: In ihrem Podcast spricht sie über weibliches Empowerment. © Screenshot/Instagram/stella_tiana

"Aber, 50 bis 80, das wertet mich nicht ab! Das heißt auch nicht, dass ich '300.000 Kilometer drauf habe' und '50 Vorbesitzer', ich hasse diese Vergleiche!", ergänzt die in Frankfurt am Main geborene Wahl-Münchenerin sofort.

Sie sei "seit 15 Jahren sexuell aktiv", betont die 28-Jährige und fügt hinzu: "Können wir jetzt mal normalisieren, dass so ein Body Count von 50 bis 80 voll normal ist und voll fine."

Etwas später räumt Stella noch ein: "Ich hatte jetzt voll lange keinen Sex mehr - und ich vermisse es!"

Die Münchenerin ist bekennende Feministin. In ihrem Podcast spricht sie regelmäßig mit der ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Cassy Cassau (25) über weibliche Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung.