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Ex-Bachelorette Stella Stegmann über ihren Body Count: "Das wertet mich nicht ab!"

Ex-Bachelorette und Love Island-Siegerin Stella Stegmann spricht in der jüngsten Episode ihres Podcasts über ihren persönlichen Body Count und nennt Zahlen.

Von Florian Gürtler

München/Frankfurt am Main - "Um es vielleicht einfach mal zu normalisieren: Ich weiß meinen Body Count nicht, aber ich würde so schätzen, 50 bis 80", sagt Ex-Bachelorette und "Love Island"-Siegerin Stella Stegmann (28) in der jüngsten Episode ihres Podcasts "Sassy Bubble".

Stella Stegmann (28) ist bekennende Feministin: In ihrem Podcast spricht sie über weibliches Empowerment.
Stella Stegmann (28) ist bekennende Feministin: In ihrem Podcast spricht sie über weibliches Empowerment.  © Screenshot/Instagram/stella_tiana

"Aber, 50 bis 80, das wertet mich nicht ab! Das heißt auch nicht, dass ich '300.000 Kilometer drauf habe' und '50 Vorbesitzer', ich hasse diese Vergleiche!", ergänzt die in Frankfurt am Main geborene Wahl-Münchenerin sofort.

Sie sei "seit 15 Jahren sexuell aktiv", betont die 28-Jährige und fügt hinzu: "Können wir jetzt mal normalisieren, dass so ein Body Count von 50 bis 80 voll normal ist und voll fine."

Etwas später räumt Stella noch ein: "Ich hatte jetzt voll lange keinen Sex mehr - und ich vermisse es!"

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Die Münchenerin ist bekennende Feministin. In ihrem Podcast spricht sie regelmäßig mit der ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Cassy Cassau (25) über weibliche Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung.

Stella Stegmann findet zweistellige Anzahl an Sexualpartnern bei jungen Frauen nicht beachtlich

Die 28-Jährige ist ganz klar dagegen, dass jungen Frauen eine zweistellige Anzahl an Sexualpartnern zum Vorwurf gemacht wird.
Die 28-Jährige ist ganz klar dagegen, dass jungen Frauen eine zweistellige Anzahl an Sexualpartnern zum Vorwurf gemacht wird.  © Screenshot/Instagram/stella_tiana

Nach ihren Ausführungen zu ihrem persönlichen Body Count bemerkt Stegmann noch, dass sie dafür sicher von vielen Social-Media-Nutzern angefeindet würde.

Ihre Mit-Podcasterin kommentiert dies mit den Worten: "Du bist eine empowernde Frau, Du hast Spaß an Sex, Du machst, worauf Du Bock hast!"

Die beiden Reality-Darstellerinnen waren über eine Fan-Nachricht auf das Thema gekommen.

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Anhand der Besprechung dieser Botschaft wird auch klar, weshalb Stella eine zweistellige Anzahl an Sexualpartnern bei einer jungen Frau nicht beachtlich findet.

Wenn eine Frau etwa seit zehn Jahren sexuell aktiv und in dieser Zeit mit 30 Personen körperlich intim gewesen sei, dann seien dies gerade einmal durchschnittlich drei Sexualpartner pro Jahr - und dies könne dann trotz der sich vergrößernden Anzahl jedes Mal "was Besonderes für sie sein".

Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/stella_tiana

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