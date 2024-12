Ex-Bachelorette: "Kommuniziert darüber, wie die Frau befriedigt werden könnte!"

Influencerin und Ex-Bachelorette Stella Tiana Stegmann spricht in ihrem jüngsten Instagram-Reel offen über weibliche Sexualität und formuliert einen Appell.

Von Florian Gürtler

München/Frankfurt am Main - Influencerin und Ex-Bachelorette Stella Tiana Stegmann (27) spricht in einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Reel ein heikles Thema an: Es geht dabei um das intime Beisammensein von Frauen und Männern - und insbesondere um die Befriedigung des weiblichen Parts.

Influencerin Stella Tiana Stegmann (27) war in diesem Jahr als die erste offen bisexuelle Bachelorette im deutschen Reality-TV zu sehen. © Screenshot/Instagram/stella_tiana Die in Frankfurt am Main geborene Münchnerin kam dabei zu einem klaren Appell, den sie an Männer wie Frauen richtete. Kommunikation sei "so wichtig", leitete das bisexuelle Playmate sein Statement ein, um dann hinzuzufügen: "Kommuniziert darüber, wie die Frau befriedigt werden könnte!" Zuvor hatte die 27-Jährige am Beginn des Clips dargelegt, dass sie es "nicht schlimm finde", wenn sie beim Zusammensein mit einem Mann eventuell keinen sexuellen Höhepunkt erlebe. "Ich glaube, das geht jeder Frau so - und jedem Mann wahrscheinlich auch", fügte die Münchnerin hinzu. Der "Akt an sich" sei schließlich "auch schon was Schönes", und manchmal könne man sich eben "nicht so ganz fallen lassen". Doch Stella Tiana Stegmann hatte insbesondere den Männern noch mehr zu sagen.

Stella Tiana Stegmann: "Dann musst Du halt noch mal ran!"

Die 27-Jährige thematisierte in ihrem jüngsten Instagram-Reel weibliche Sexualität und versprach noch weitere Realtalks hierzu. © Montage: Screenshot/Instagram/stella_tiana Wenn eine Frau nach dem intimen Zusammenkommen mit einem Mann "hornier ist als davor, dann musst Du halt noch mal ran!", sagte die Influencerin mit Nachdruck. "Das ist doch klar! Dann war sie wohl noch nicht befriedigt", führte die 27-Jährige weiter aus. Sex höre nicht dann auf, wenn der Mann zum Höhepunkt komme, und auch nicht unbedingt mit dem Akt der Penetration, mahnte die Münchnerin. Danach wandte sie sich wieder der weiblichen Sexualität zu: "Was da natürlich auch so ein bisschen mit reinspielt, ist vielleicht, dass es uns Frauen nicht so easy fällt, beim Sex zu kommen."