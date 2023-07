Ex-Dschungelcamperin ätzt gegen Migranten: "Lernt die Sprache und engagiert Euch!"

In ihrer Instagram-Story ließ Kattia Vides (35) in Bezug auf die deutsche Migrationspolitik mächtig Dampf ab. © Montage: Instagram/kattiavides

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die einstige Junggesellenjägerin, die mittlerweile mit CDU-Politiker und Unternehmer Patrick Weilbach (35) verheiratet ist, zunächst eine Meldung zur geplanten Kürzung des Elterngeldes für besser verdienende Haushalte.

Schon hier ließ sich erkennen, dass die einstige Dschungelcamperin mächtig Wut im Bauch hatte, was sich auch an Aussagen wie dieser klar erkennen ließ: "Anscheinend setzt es (Deutschland Anm.d.Red.) lieber auf Einwanderung und verschlechtert jetzt noch die ohnehin schon schlechte Familienpolitik."

Wer jetzt aber dachte, dass Kattias geplatzte Hutschnur bereits an diesem Punkt ihren Höhepunkt erreicht hatte, der irrte gewaltig. Schon in der darauffolgenden Story wütete sie nämlich so richtig los. Ihr Hauptziel: Migranten! Präziser ausgedrückt diejenigen, die es sich auf Kosten des Staates in Deutschland bequem machten.

So sei es ihrer Ansicht nach "nicht schlimm, irgendwohin auszuwandern". Jedoch appellierte sie an den Ehrgeiz und den Anstand von Einwanderern - und wurde erneut äußerst deutlich: "Lernt die Sprache und engagiert Euch", polterte sie in ihrem Text-Beitrag drauf los.

Als Vergleich wählte sie dabei ihre eigene Geschichte. Kattia selbst wanderte der Liebe zu ihrem mittlerweile verstorbenen Ex-Mann willen im Alter von 22 Jahren aus ihrem Heimatland Kolumbien nach Deutschland aus. Zu den "Ausländern, die sich vom Staat durchfüttern lassen" habe sie dabei aber nie gehört.