Überraschend: Simon Zoller enthüllt pikantes Detail zu seiner Ex-Frau Laura Wontorra
Köln - Sie galten als DAS Traumpaar der Fußball-Bundesliga: RTL-Moderatorin Laura Wontorra (37) und Ex-Profi Simon Zoller! Es folgte allerdings die Trennung. Doch jetzt überrascht der 34-Jährige mit einem pikanten Detail.
Denn in einem Gespräch gegenüber "Bild" hat der einstige Angreifer des 1. FC Köln nun verraten, dass er sich die Fußball-Übertragungen mit seiner Ex-Frau nicht anschaue.
"Ich würde den Fernseher nicht einschalten, vorab", gesteht der ehemalige Fußball-Profi.
Hintergrund: Moderator Filip Thiel (39) behauptet, dass Simon Zoller den TV abschalte, wenn Laura Wontorra zu sehen sei.
"Das ist Stuss", macht der 34-Jährige klar.
Die beiden lernten sich 2014 bei einem Spiel des 1. FC Kaiserslautern kennen. Sie war damals als Reporterin für Sport1 im Einsatz, er stand für die Pfälzer auf dem grünen Rasen.
Rund zwei Jahre nach dem Kennenlernen läuteten dann sogar die Hochzeitsglocken. Im November 2022 gaben Wontorra und Zoller dann jedoch ihre Trennung bekannt. Einige Monate später folgte die Scheidung.
Ein entscheidender Faktor für das Ehe-Aus sei vor allem der starke Ehrgeiz beider Partner gewesen, wie die Sportjournalistin unlängst deutlich machte.
Das ist der Grund, warum Simon Zoller bei TV-Übertragungen mit seiner Ex-Frau nicht einschaltet
Inzwischen ist der heutige Direktor Lizenzfußball des VfL Bochum erneut verheiratet. Im März 2025 gaben sich Zoller und die Rechtsanwältin Judith Kirstein das Jawort.
Schon ein Jahr vorher bekam das Paar einen Sohn, der auch der süße Grund ist, warum der ehemalige Fußball-Profi bei den TV-Übertragungen seiner Ex-Frau nicht zuschaut.
"Ich habe wenig Zeit, Fernsehen zu gucken. Und wenn ich Zeit habe, dann spiele ich gerne mit meinem Sohn Bauklötzchen", so Zoller.
Für den 39-jährigen Moderator eine logische Erklärung. "Das klingt auch sinnvoller, als Fußball zu gucken", so Thiel abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Arne Dedert/dpa, IMAGO / STEINSIEK.CH