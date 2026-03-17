Überraschend: Simon Zoller enthüllt pikantes Detail zu seiner Ex-Frau Laura Wontorra

Köln - Sie galten als DAS Traumpaar der Fußball-Bundesliga : RTL -Moderatorin Laura Wontorra (37) und Ex-Profi Simon Zoller! Es folgte allerdings die Trennung. Doch jetzt überrascht der 34-Jährige mit einem pikanten Detail.

Simon Zoller (34) hat ein pikantes Detail zu seiner Ex-Frau verraten. © IMAGO / Steinsiek.ch

Denn in einem Gespräch gegenüber "Bild" hat der einstige Angreifer des 1. FC Köln nun verraten, dass er sich die Fußball-Übertragungen mit seiner Ex-Frau nicht anschaue.

"Ich würde den Fernseher nicht einschalten, vorab", gesteht der ehemalige Fußball-Profi.

Hintergrund: Moderator Filip Thiel (39) behauptet, dass Simon Zoller den TV abschalte, wenn Laura Wontorra zu sehen sei.

"Das ist Stuss", macht der 34-Jährige klar.

Die beiden lernten sich 2014 bei einem Spiel des 1. FC Kaiserslautern kennen. Sie war damals als Reporterin für Sport1 im Einsatz, er stand für die Pfälzer auf dem grünen Rasen.

Rund zwei Jahre nach dem Kennenlernen läuteten dann sogar die Hochzeitsglocken. Im November 2022 gaben Wontorra und Zoller dann jedoch ihre Trennung bekannt. Einige Monate später folgte die Scheidung.

Ein entscheidender Faktor für das Ehe-Aus sei vor allem der starke Ehrgeiz beider Partner gewesen, wie die Sportjournalistin unlängst deutlich machte.