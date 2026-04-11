Ex-Playmate Stella gibt allen Männern Tipp: "Es macht Euch sooooo hot"
München/Frankfurt am Main - "Männer, glaubt mir, es macht Euch sooooo hot", schreibt Ex-Playmate und "Love Island"-Siegerin Stella Stegmann (28) in einer Instagram-Story vom Freitag.
Mit der Story bewarb die in Frankfurt am Main geborene Wahl-Münchnerin ein Reel, in dem sie sich an ihre weiblichen Fans wendet: "Girls, sprecht mir nach: Ich teile meinen Körper nicht mit Männern, die ihn nicht auch politisch verteidigen würden."
Diesen Aufruf zum Sex-Boykott erklärt die 28-Jährige in der Story gegenüber ihren männlichen Fans. Diese würden ihre Attraktivität für Frauen extrem steigern, wenn sie sich feministisch einsetzten und Interesse für weibliche Belange zeigten.
Hingegen sei nichts ein größerer Abtörner, als antifeministische oder gar frauenfeindliche Männer. Behauptungen, wie etwa, dass Frauen doch längst gleichberechtigt seien oder es sogar wollten, dass Männer sie sexualisieren, würden bei ihr "einen Kotzreiz" auslösen, betont Stella.
Die bekennende Feministin wurde eventuell durch eine Frage in einem Q&A zu dem Reel inspiriert.
Stella Stegmann: "Genau da kann man als Mann richtig viel bewegen"
Die Frage und ihre Antwort darauf veröffentlichte die Ex-Bachelorette ebenfalls am Freitag in ihren Storys. "Was könnte ich Deiner Meinung nach als Mann mehr für Feminismus tun?", hatte ein Follower von der Münchenerin wissen wollen.
In ihrer Antwort rät Stegmann, die "Erfahrungen von Frauen ernst zu nehmen, auch wenn man selbst manche Dinge vielleicht nie erlebt hat".
Zugleich ruft sie zu Solidarität auf: Es sei wichtig, dass Männer es in ihrem Freundeskreis offen ansprächen, wenn eine Handlung oder Aussage "respektlos oder grenzüberschreitend" gegenüber Frauen sei.
"Genau da kann man als Mann richtig viel bewegen", betont die 28-Jährige.
"Sich selbst hinterfragen gehört auch dazu: eigene Denkmuster, Witze, Verhaltensweisen. Nicht aus Schuld, sondern um bewusster zu werden", heißt es weiter in dem Text.
Auch bittet Stella Stegmann alle Männer darum, sich nicht persönlich angegriffen zu fühlen, wenn Frauen feministische Kritik äußern. Denn diese Kritik richte sich nicht an einzelne Individuen, sondern "an ein System (das Patriarchat)".
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/stella_tiana