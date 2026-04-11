Ex-Playmate Stella gibt allen Männern Tipp: "Es macht Euch sooooo hot"

München/Frankfurt am Main - "Männer, glaubt mir, es macht Euch sooooo hot", schreibt Ex-Playmate und "Love Island"-Siegerin Stella Stegmann (28) in einer Instagram-Story vom Freitag.

In einem Instagram-Reel ruft Stella Stegmann (28) alle Frauen zu einem Sex-Boykott gegenüber antifeministischen und misogynen Männern auf. In einer Story erklärte sie dies ihren männlichen Fans. © Screenshot/Instagram/stella_tiana

Mit der Story bewarb die in Frankfurt am Main geborene Wahl-Münchnerin ein Reel, in dem sie sich an ihre weiblichen Fans wendet: "Girls, sprecht mir nach: Ich teile meinen Körper nicht mit Männern, die ihn nicht auch politisch verteidigen würden."

Diesen Aufruf zum Sex-Boykott erklärt die 28-Jährige in der Story gegenüber ihren männlichen Fans. Diese würden ihre Attraktivität für Frauen extrem steigern, wenn sie sich feministisch einsetzten und Interesse für weibliche Belange zeigten.

Hingegen sei nichts ein größerer Abtörner, als antifeministische oder gar frauenfeindliche Männer. Behauptungen, wie etwa, dass Frauen doch längst gleichberechtigt seien oder es sogar wollten, dass Männer sie sexualisieren, würden bei ihr "einen Kotzreiz" auslösen, betont Stella.

Die bekennende Feministin wurde eventuell durch eine Frage in einem Q&A zu dem Reel inspiriert.