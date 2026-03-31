Kurzer Satz mit großer Wirkung: Ex-"Tagesschau"-Sprecher von Sohn tief berührt
Hamburg - Erst seit wenigen Wochen ist Ex-"Tagesschau"-Sprecher Constantin Schreiber (46) seinen Kindern zuliebe zurück in Deutschland. Zuvor hatte er sich aus beruflichen Gründen in der israelischen Stadt Tel Aviv aufgehalten. Jetzt teilte der Journalist eine Aussage seines Sohnes, die unter die Haut geht.
"Wisst ihr, was das Schönste ist, was ich vielleicht jemals gehört habe?", beschreibt der verheiratete Niedersachse in einem Reel auf Instagram. "Ich bin heute Morgen mit meinem Sohn, der ist sechs, zur Schule gegangen. Und die Sonne lacht, die Vögel zwitschern. Es ist Frühling."
Daraufhin gibt Schreiber eine Anmerkung des Sechsjährigen wieder, die ihn emotional werden lässt. "Und er guckt mich so an und atmet ganz beseelt aus und sagt: 'Das Leben ist einfach schön'", zitiert der Moderator seinen Sohn.
Seine Reaktion als Vater: "Ich dachte: 'Ja.', man sollte einfach mehr auf Kinder hören." Schließlich befasst sich der 46-Jährige als Journalist mit seinem Schwerpunkt Naher Osten fast täglich mit Themen rund um Krieg, Angriffe und Konflikte.
"Auch wenn um uns herum die Welt aus den Fugen zu geraten scheint, ist das Schöne meistens doch ganz nah", teilt der Ex-"Tagesschau"-Sprecher weitere Gedanken zu der optimistischen Aussage seines Sohnes. Gemeinsam lebt er mit seinen beiden Kindern und seiner Frau in Hamburg.
Constantin Schreiber: Seine Kinder forderten die Rückkehr von Israel nach Deutschland
So waren es auch sein Sohn und seine Tochter, die ausschlaggebend dafür waren, dass er Anfang des Monats aus Israel nach Deutschland zurückkehrte.
Über mehrere Tage hinweg teilte Schreiber zuvor Fotos und Videos von der Situation vor Ort. So habe er unter anderem auch einen Raketenalarm miterlebt.
Als Journalist fand er es extrem spannend, von vor Ort zu berichten. Doch seinen Kindern sei es zunehmend schwergefallen, mit der Situation umzugehen, berichtete er Anfang März.
Sie forderten ihren Vater auf, sich in Sicherheit zu bringen. Dieser Forderung kam er schließlich nach.
Titelfoto: Bildmontage: Abbas Hassan/TASS via ZUMA Press/dpa, Screenshot Instagram/constantinschreiber