Kurzer Satz mit großer Wirkung: Ex-"Tagesschau"-Sprecher von Sohn tief berührt

Hamburg - Erst seit wenigen Wochen ist Ex-" Tagesschau "-Sprecher Constantin Schreiber (46) seinen Kindern zuliebe zurück in Deutschland . Zuvor hatte er sich aus beruflichen Gründen in der israelischen Stadt Tel Aviv aufgehalten. Jetzt teilte der Journalist eine Aussage seines Sohnes, die unter die Haut geht.

Constantin Schreiber (46) ist nach seinem Israel-Aufenthalt seit einigen Wochen wieder zurück in Deutschland. © Screenshot Instagram/constantinschreiber

"Wisst ihr, was das Schönste ist, was ich vielleicht jemals gehört habe?", beschreibt der verheiratete Niedersachse in einem Reel auf Instagram. "Ich bin heute Morgen mit meinem Sohn, der ist sechs, zur Schule gegangen. Und die Sonne lacht, die Vögel zwitschern. Es ist Frühling."

Daraufhin gibt Schreiber eine Anmerkung des Sechsjährigen wieder, die ihn emotional werden lässt. "Und er guckt mich so an und atmet ganz beseelt aus und sagt: 'Das Leben ist einfach schön'", zitiert der Moderator seinen Sohn.

Seine Reaktion als Vater: "Ich dachte: 'Ja.', man sollte einfach mehr auf Kinder hören." Schließlich befasst sich der 46-Jährige als Journalist mit seinem Schwerpunkt Naher Osten fast täglich mit Themen rund um Krieg, Angriffe und Konflikte.

"Auch wenn um uns herum die Welt aus den Fugen zu geraten scheint, ist das Schöne meistens doch ganz nah", teilt der Ex-"Tagesschau"-Sprecher weitere Gedanken zu der optimistischen Aussage seines Sohnes. Gemeinsam lebt er mit seinen beiden Kindern und seiner Frau in Hamburg.