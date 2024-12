"Das schönste große Dorf der Welt": Fabian Kahl schwärmt von Leipzig! Aber wird er auch sesshaft?

Leipzig - Knapp ein Jahr lebt "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl (33) mittlerweile wieder in Leipzig , nachdem es ihn zwischendurch für mehrere Jahre nach Köln gezogen hatte. Er und seine Yvonne seien angekommen, sagte er nun gegenüber TAG24. Werden die beiden etwa in der Messestadt sesshaft?

3,5 Millionen Euro waren so am Ende des Abends zusammengekommen. "Ich bin überwältigt und sehr dankbar über diese nachhaltige Unterstützung", erklärte Star-Tenor Carreras.

Wie zahlreiche andere Promis war der " Bares für Rares "-Star dem Ruf von José Carreras gefolgt, um gemeinsam beim 30. Jubiläum der Gala Spenden für die Leukämie-Hilfe zu sammeln. "Ich möchte mich gern wieder mehr mit Leipzig verbinden und was gibt es da Besseres, als für einen guten Zweck in der Öffentlichkeit zu stehen?"

"Ich war zwischendurch mal unterwegs, aber Leipzig ist einfach das Schönste. Das schönste große Dorf der Welt", schwärmte der Kunst- und Antiquitätenhändler bei der Spendengala von José Carreras (78). "Diese Stadt hat die perfekte Größe. Sie hat so eine Weite, man kann atmen. Wenn man in Köln ist, ist beispielsweise alles sehr eng und verbaut. Dazu noch die Parkplatzsuche. Hier hat man noch die Seen. Es ist einfach schön."

Auf dem roten Teppich schwärmte der Kunst- und Antiquitätenhändler von seiner neuen alten Heimat Leipzig. Ans Sesshaftwerden scheinen er und seine Partnerin Yvonne allerdings noch nicht zu denken. © EHL Media/Dietmar Thomas

Fabian und seine Yvonne sind inzwischen in Leipzig angekommen. Ob sie allerdings auch hier bleiben, sei noch unklar.

"Das steht noch nicht fest", so der 33-Jährige. "Ich bin ja auch so ein Mensch, der Wildnis in sich trägt. Ich hab die Ausbildung zum Safari-Guide gemacht, als wir in Afrika waren. Ich bin viel auf Reisen und ich liebe das. Deswegen weiß ich noch gar nicht, ob Deutschland schon die Endstation ist."

Selbst etwas komplett anderes könnten er und seine Partnerin sich vorstellen. "Zum Beispiel sowas wie ein Wildlife Rescue Center, also irgendwas mit Tieren. Das fände ich cool."

Jetzt sollen aber erst einmal die Hochzeitsglocken läuten. Fabian hat seiner Yvonne im vergangenen Jahr einen Heiratsantrag gemacht. Weitere Infos dazu nannte er zunächst jedoch nicht. Es bleibt also nach wie vor spannend!