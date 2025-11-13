Familie Diekmeier bangt seit Monaten um krebskranke Tochter: "Es ist meine Schuld"
Sandhausen - Das Schicksal von Delani Diekmeier bewegt Deutschland: Die 14-jährige Tochter von Ex-Fußballer Dennis Diekmeier (36) kämpft seit Monaten gegen Krebs, ihre Überlebenschance liegt wohl bei nur fünf Prozent. Schlimm: Mama Dana (40) gibt sich selbst eine Mitschuld am Zustand ihres Kindes.
"Natürlich habe ich diese Gedanken und Schuldgefühle. Ich denke jeden Tag daran, was wäre, wenn wir früher zum Arzt gegangen wären und wir es früher erkannt hätten", sagte die 40-Jährige im Gespräch mit RTL. "Ich habe sie geboren, so krank. Also denke ich natürlich irgendwo, ist es meine Schuld."
Delani ist mit einem seltenen Gendefekt auf die Welt gekommen, sie hat das Li-Fraumeni-Syndrom, offenbarte die Ehefrau von Dennis Diekmeier jetzt.
Das bedeutet, dass der 14-Jährigen genau das Gen fehlt, das den menschlichen Körper vor Tumoren schützt. Das Risiko an Krebs zu erkranken, steigt durch dieses Syndrom erheblich - vor allem Kinder und junge Erwachsene sind davon betroffen.
So wie Delani, bei der Anfang 2025 ein Tumor an der Niere entdeckt wurde. Der Krebs streute in die Lunge, das Mädchen musste schon mehrere Operationen, Chemotherapien und zuletzt eine Immuntherapie über sich ergehen lassen.
Delani Diekmeier könnte immer wieder an Krebs erkranken
Selbst wenn ihre Tochter gesund werden sollte, kann der offenbar erst kürzlich festgestellte Gendefekt dafür sorgen, dass sie erneut an Krebs erkrankt, so Dana. "Das ist dann eine Laune der Natur."
Auch sie, ihr Mann und Delanis drei Geschwister haben einen Gentest gemacht, der glücklicherweise negativ ausgefallen sei. "Wir dachten 14 Jahre, sie sei kerngesund, und nun ist sie es doch nicht", hadert Dana mit dem Schicksal ihrer Tochter.
Sicher auch deshalb appellierte Papa Dennis am vergangenen Wochenende beim Spiel seines Ex-Klubs HSV gegen Borussia Dortmund eindringlich an alle, regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen.
"Vor einem Jahr war unser Leben noch in Ordnung", sagte er vor der Partie im Gespräch mit Sky-Moderator Patrick Wasserziehr (59). "Und ab Januar ist uns einfach der Boden unter den Füßen weggerissen worden."
Den Tränen nahe ergänzte der 36-Jährige: "Meine Tochter ist so ein toller Mensch, sie kämpft jeden Tag brutal. Einfach Riesen-Respekt, wie sie das macht und wir als Familie versuchen, sie jeden Tag dabei zu unterstützen."
Titelfoto: Screenshot/Instagram/danadiekmeier